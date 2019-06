Ultime Notizie Roma del 26-06-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale ritrovati dalla redazione in studio Roberta Polizia di Stato di Taranto il Servizio Centrale operativo di Roma hanno dato esecuzione a nove ordinanze emesse dai giudici per le indagini preliminari Presso il tribunale ordinario è quello per i minori nei confronti di un maggiorenne di minorenni ritenuti a vario titolo gravemente indiziati in concorso dei reati di tortura lesioni danneggiamento e violazione di domicilio aggravata nei confronti di Antonio montano i 65 anni è deceduto il 23 aprile scorso dopo essere stato picchiato e bullizzato da una baby gang a Manduria firmata nera sull’autonomia nessuna decisione su autostrade immagine di stallo è forte tensione nel governo quella che emerge da due vertici notturni l’uno dopo l’altro a Palazzo Chigi le intese sulle autonomie regionali annunciato il lancio di una nuova riunionegli agenti federali statunitensi che vigilano sulle frontiere hanno trovato quattro morti nei pressi del Rio Grande al confine col Messico si tratta di una giovane donna di due bambini o neonato eritro in una zona della Rio Grande Valley in testa e autorità fermano che le vittime sono probabilmente decedute per dirgli di attrazione ed esposizione all’eccessivo calde Robert Muller curatore speciale che ha indagato sulla Francia che ha ricevuto dal congresso americano ho mandato di comparizione per testimoniare davanti alle commissioni giustizia intelligenza della camera Il prossimo 17 luglio nel dichiarare finito il suo incarico aveva affermato di non avere altro da dire se non quello già emerso dal rapporto conclusivo delle sue indagini l’Italia vola ai quarti di finale dei Mondiali femminili calcio in corso in Francia le sue guidate da Milena Bertolini agli ottavi hanno battuto la cena 2 a 0 grazie alle reti Di Giacinti e Galli ai quarti di Grazie dell’attenzione videoalla prossima

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa