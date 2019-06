Ultime Notizie Roma del 26-06-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio della redazione Gabriella Luigi in studio potrebbe slittare l’approvazione della legge di assestamento di bilancio una riunione del Consiglio dei Ministri è prevista questa sera sul tavolo potrebbe arrivare la sestamento dei conti che serve anche ad risposta l’Unione Europea per evitare la procedura di infrazione e della scorsa notte che le ipotesi si rincorre Jas ipotizza un nuovo Consiglio dei Ministri lunedì o martedì prossimi e il Sottosegretario leghista Giorgetti conferma come possibile il rinvio Intanto è scontro sulla autonomia con il capo pentastellato di Maio dice che si farà Ma gli estremisti lo preoccupano presidente Lombardo Fontana assicuro però che non firmerà una non riforma e spiega che i governatori non sono disposti a prendere a schiaffi ieri sera la Commissione Europea ha ricevuto una richiestadi sostenere in maniera proattiva gli stati membri che cercano soluzioni di ricollocamento per le persone che si trovano a bordo della Sea Watch una volta sbarcati lo ha detto una portavoce dell’esecutivo europeo rispondendo sul possibile ruolo di coordinamento di Bruxelles sulla Sea Watch 3 stiamo agendo su questa richiesta e siamo in contatto con vari stati membri ha aggiunto a bordo della nave migranti sono in mare da 14 giorni sono disperati scrive la o NG non tutte dopo il no al ricorso per lo sbarco della Corte europea che hanno detto che la vivono come una negazione da parte dell’Europa dei loro diritti umani hanno detto dalla o NG SOS caldo domani 27 giugno in sei città italiane ma da venerdì 28 giugno allerta salirà per 16 centri città che si erano contrassegnate con il bollino rosso nel bollettino sulle ondate di calore della Ministero della Salute che indica il massimo livello di rischiotutta la popolazione non solo quindi le fasce della popolazione fragili temperature torride anche in Germania al punto che qualcuno ha pensato di girare nudo sul suo scooter fermato dalla polizia se giustifichi fa caldo è tutto della redazione Vi auguro una buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa