Ultime Notizie Roma del 26-06-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera della redazione Gabri Luigi in studio ho deciso di entrare in porto a Lampedusa so cosa rischio ma è 42 naufraghi a bordo Sono allo stremo li porto in salvo lo ha detto la comandante della Sea Watch Car park Eden 14 giorni lamentela o NG nessuna soluzione politica e giuridica è stata possibile l’Europa ci ha abbandonati la nostra accomandante in una scelta ha detto la u n g dura la reazione di Salvini autorizzazione allo sbarco e non c’è chi ero la forza pubblica in diritto alla difesa dei nostri confini a sacra chi sbaglia paga replica ministro che attacca Olanda Germania da comandante di Nave tedesca una sbruffoncella che fa politica ha detto il titolare del Ministero dell’Interno Il papà ha visto Con immensa tristezza l’immagine del papà della sua bambinaannegati nel Rio Grande mentre cercavano di passare al confine tra Messico e Stati Uniti Francesco e profondamente addolorato Prega per loro e per tutti I migranti che hanno perso la vita cercando di sfuggire alla guerra e alla miseria detto il direttore della sala stampa della Santa Sede Gisotti la foto ha provocato indignazione negli Stati Uniti al confine con Messico sono stati trovati morti anche una giovane donna e tre bambini uccisi Probabilmente dal troppo caldo e dalla disidratazione Torniamo a parlare del ponte di Genova in 6 secondi cadranno le pile 10 e 11 del Ponte Morandi per l’esplosione di una tonnellata di dinamite 20000 metri cubi di calcestruzzo e acciaio che finiranno a terra non sarà un collasso le due pile si piegano una verso l’altra in maniera controllata grazie alla vicinanza di deflagrazioni e poi cadranno a terra e grossi pezzi le vibrazioni avranno durata brevissima e saranno limitate almeno quelle che potrebbero provocare danni nella zona rossa più ridotta rispettoraggio di evacuazione la demolizione con esplosivo è prevista per venerdì 28 giugno il tratto autostradale tra l’allacciamento con la A12 Genova Sestri Levante la barriera di Genova Ovest In entrambe le direzioni e sarà chiuso per le 7 alle ore 22 è tutto dalla redazione Vi auguro una buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa