Ultime Notizie Roma del 26-06-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buonasera della redazione Gabriella in studio la pressione fiscale nei primi tre mesi del 2019 risultata del 38% in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente il dato più alto dal 2015 lo rileva l’Istat nel primo trimestre il rapporto tra deficit e PIL e al 4:01 % con l’incidenza dell’indebitamento scesa lievemente rispetto allo stesso periodo del 2018 contestualmente è cresciuto il potere d’acquisto delle famiglie più 0 e 9 % un aumento dopo 2 Kali consecutivi Ma che ancora sotto il picco pre-crisi del 2007 i consumi delle famiglie nei primi tre mesi del 2019 sono cresciuti in termini nominali dello 0 2% frenando su base congiunturale la propensione al risparmio invece è stata pari ae 4% nuovo attacco dell’Iran agli Stati Uniti con la guida Suprema iraniana l’ayatollah Ali khamenei che ridefinisce il governo più malvagio del mondo e assicura che i tiranni non farà passi indietro di fronte agli insulti nelle false accuse degli americani Intanto il presidente sudcoreano fa sapere che Stati Uniti e Corea del Nord stanno lavorando a colloqui dietro le quinte per un terzo vertice bilaterale col processo di pace sulla penisola coreana che fa solidi progressi Stati Uniti scossi da una foto shock apparsa questa mattina padre e figlia piccola annegati nel Rio Grande al confine tra Messico e Stati Uniti nel tentativo di attraversarlo per giungere in terra statunitense sono stati trovati morti anche una giovane donna e bambini uccisi Probabilmente dal troppo caldo e dalla disidratazione blitz dei Carabinieri del Ros e del comando provinciale di Napoli questa mattina oltre 100 provvedimenti cautelaritutto il territorio nazionale emessi dal GIP di Napoli su richiesta della procura nei confronti di appartenenti ai clan Contini Mallardo Eni Ciardi l’indagine condotta anche con L’apporto investigativo della Polizia di Stato della dia contestualmente la Guardia di Finanza ha sequestrato un patrimonio di 130 milioni di euro di beni mobili ed immobili Ministro dell’Interno Salvini Ringrazia le forze dell’ordine gli inquirenti contro il clan Nessuna pietà ha detto è tutto dalla redazione Vi auguro una buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa