Ultime Notizie Roma del 26-06-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale venerdì 26 giugno Buongiorno da Francesco Vitale Mondragone in provincia di Caserta e cinquanta militari inviati per rafforzare la vigilanza dell’area dei klaxxi occupati da immigrati Bulgari venuta zona rossa dopo 49 casi di coronavirus presenti già 40 uomini della Questura qui oggi si aggiungono altri 30 tensione tra gli abitanti manifestanti italiani che presidiano il varco d’accesso trovati positivi anche 64 troverai e loro familiari dell’azienda di consegne Bartolini a Bologna e tu non aprire i contagi in Italia altri 296 allarme della MS risalgono i casi in Europa via libera a thelema al re dei Visir primo farmaco anti covid la commissione del Senato ribalta sorpresa la decisione del 2018 per il taglio dei vitalizi ex parlamentari climi parla di schiaffo al paese cassa che si tiene il malloppo Movimento 5 Stelle non ha ancora intenzione di ripristinareferma Di Maio allega Cercherà di cambiare questa decisione assicura Salvini totalmente contrari anche dal PD Sgarbi espulso dalla camera è portato via braccia dopo insulti sessisti a Carfagna e parto si svolgerà oggi la conferenza unificata stato-regioni per discutere delle linee guida per il ritorno a scuola riapriremo in sicurezza settembre rassicura Conte Azzolina chiede miliardo di euro per la creazione di spazi aggiuntivi e per potenziare l’organico ieri proteste e sit-in in oltre 60 piazze d’Italia come slogan così non si riapre ancora boom di contagi da coronavirus nelle Americhe il Brasile registra altri 40000 casi in un giorno e sfiora quasi 55000 morti totali il Messico superato le soglie di 200 mila casi di 25 mila decessi negli Stati Uniti il nuovo basso dei contatti ha fatto decidere altra Santi covid guidata da pensi di tornare oggi in pubblico per la prima volta dopo due mesi via libera dalla camera americana maggioranza dem a un ampio progetto di riforma della polizia per combattediscriminazione razziale eccessivo uso della forza misura che però verrà verosimilmente bocciato Dal Senato a maggioranza repubblicana che comunque avrebbe il veto di Trump Philadelphia intanto vuole proporre la rimozione della strada di Colombo in città portavi oggi la 28A giornata della Serie A di calcio alle 21:45 in campo il primo anticipo Juventus Lecce domani tocca Lazio Fiorentina Cagliari Torino e Brescia Genoa si gioca stasera La trentesima di B Benevento in casa dell’ Empoli Crotone ad Ascoli impegnerò dopo 30 anni Liverpool si laurea campione d’Inghilterra con 7 giornate di anticipo ed è tutto Buona giornata e a più tardi

