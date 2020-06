Ultime Notizie Roma del 26-06-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio focolaio di Mondragone 43 casi positivi residenti protestano inviano la zona rossa clima di forte tensione attorno ai palazzi isolati con ordinanza della Regione Campania nel pomeriggio si è reso necessario l’intervento della polizia in tenuta antisommossa per fermare un gruppo di italiani che presidia le zone mentre in mattinata erano stati alcuni Burger i residenti Nei palazzi Cirio uscire dalla zona rossa per protesta speranza Il Focolare ci dicono che la battaglia non è ancora vinta altro focolaio la Bartolini di Bologna oltre 60 i casi di positività secondo l’edizione bolognese del Resto del Carlino in via precauzionale nei giorni scorsi la direzione ha deciso di chiudere il magazzino d’azienda non ha sospeso il lavoro è proseguito con le attività via Senato Annulla la delibera sul taglio dei vitalizi ex parlamentari la commissione contenziosa di Palazzo Madama ha dato ragione gli ex Parlamentari che avevano presentato ricorsosforbiciate vitalizi Crimi la casa piena il malloppo uno schiaffo al paese essere felici di vertice di maggioranza senza decisioni Dopo un lungo Consiglio dei Ministri un vertici di 3 ore con i capi delegazione trovare una sintesi politica impostare un cambio di Passo si ferma di fronte alle divisioni di PD e Movimento 5 Stelle Italia viva nell’espressione di lampada protetta dentro e fuori la politica sulle linee guida per la scuola in vista della ripresa a settembre e torniamo ancora parlare di coronavirus il Pakistan ha registrato 2775 nuovi casi e 59 decessi legati alla malattia nelle ultime 24 ore l’ho preso oggi le Ministero della Sanità del paese Movida ti portano il totale dei conteggi j190 5745 è quello dei morti A4 3962 nel complesso finora 80168 persone sono guarite di cui 2861 nelle ultime 24 ore i pazienti in condizioni critiche sono 2765 è tutto buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa