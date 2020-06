Ultime Notizie Roma del 26-06-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata a dalla redazione da Francesco Vitale in studio focolaio di Mondragone 43 casi positivi residenti protestano inviano la zona rossa clima di forte tensione attorno ai palazzi isolati con ordinanza della regione di campagna nel pomeriggio è reso necessario l’intervento della polizia in tenuta antisommossa per fermare un gruppo di italiani che presidia le zone mentre in mattinata erano stati alcuni Burger i residenti Nei palazzi Cirio uscire dalla zona rossa per protesta speranza di Focolare ci dicono che la battaglia non è ancora vinta altro focolaio alla Bartolini di Bologna oltre 60 i casi di positività secondo l’edizione bolognese del Resto del Carlino in via precauzionale nei giorni scorsi la direzione ha deciso di chiudere il magazzino L’azienda non ha sospeso il lavoro è proseguito con le attività di Renato Annulla la delibera sul taglio dei vitalizi ex parlamentari la commissione contenziosa di Palazzo Madama ha dato ragione gli ex Parlamentari che avevano presentato ricorsola sforbiciata i vitalizi Creamy la cassa tiene il malloppo uno schiaffo al paese è in corso una vasta operazione di polizia giudiziaria denominata dataroom condotta dalla polizia postale e delle comunicazioni con il coordinamento della procura di Roma oltre 100 gli specialisti coinvolti nelle situazioni diverse misure cautelari e ripetizioni locali informatiche tra i reati contestati l’accesso abusivo alle banche dati dei gestori di telefonia Informazioni tecniche personali dei clienti andiamo negli Stati Uniti abbiamo votato nella prima guerra mondiale abbiamo votato nella seconda ora abbiamo un virus che per novembre sarà molto rallentato e dobbiamo giocare lo afferma il presidente americano Donald Trump in un’intervista Fox durante la quale mette in evidenza che Joe biden distruggerebbe il paese Trump ribadisce la sua contrarietà al voto per posta ed è tutto buona

