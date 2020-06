Ultime Notizie Roma del 26-06-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale e buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio nel primo trimestre del 2020 la spesa per consumi finali delle famiglie si è ridotta del 4% lo rileva l’Istat parlando di una brusca contrazione legata alle misure di contenimento dovuta all’emergenza covid e come conseguenza registra un aumento considerevole del tasso di Risparmio la propensione al risparmio delle famiglie consumatrici Infatti stimata al 12 al 5% in rialzo di 4,6 punti percentuali rispetto al Quarto trimestre 2019 la pressione fiscale nel primo trimestre è stata pari al 37 1% in crescita di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente mentre reddito lordo disponibile delle famiglie è sceso del 1% rispetto al trimestre precedente per me le risorse alla scuola all’università sono quelle spese meglio abbiamo già messo più di un miliardo metteremo tutto ciò che serve per far ripartire la scuola in sicurezza l’ho dettodell’ economia Roberto Gualtieri ad Agorà abbiamo ridotto le tasse per 16 milioni di lavoratori del primo luglio gli stipendi aumenteranno per 16 milioni di persone per 4 milioni e mezzo metteranno di €180 netti al mese per 11 milioni vecchio €80 arriveranno €100 un aumento significativo sono 7 miliardi di tasse tagliate in modo permanente un primo passo di riforma più ampia e vedi se ha detto ieri ma facciamo il punto sulla scuola con il presidente del sindacato ANIEF Marcello Pacifico intanto precedente sul concorso ordinario che riguarda migliaia e migliaia di precari l’ultima legge la legge 41 del 2020 del 6 giugno ha bonificato Wikipedia che non saranno più di qui non saranno più dentista risposta multipla ma saranno 8 domande a risposta aperta di cui una in lingua straniera per la comprensione da anche delsono delle domande a cui dover insegnare a rispondere in poco più di due ore domande poi che torneranno una suonata una graduatoria che sarà utilizzata al posto di attuali alimento là dove sta con te è una opportunità per tanti tuoi cari me perché lì non credevano questo dobbiamo la stabilizzazione del rapporto di lavoro da come esci Anni Anni Anni più di servizio in più ci sono intere categorie di escluso il personale scuole paritarie il personale ha insegnato anche nei percorsi professionali regionali quelli che hanno maturato almeno 24 anni di servizio come prevede la legge 96 del 2018 E tuttavia quindi il decreto dignità Tuttavia tutte queste categorie sono tante che sono esclusi come scusa sono coloro che si sono iscritti Appia sostegno Dani segno sostegno non hanno il titolo quello cosa però conseguito in corso d’opera e gli viene negata la partecipazione questa procedura ecco per questa ragione ANIEF ancora attivo i ricorsi al TAR e dopocaduto oggi ti potrà ricorrere ancora al Presidente della Repubblica percorsi però al mese da ora poi bisognerà soltanto aspettare perché ricorsi risultato dei giudici per poter nel frattempo continua a chiedere una cosa semplice a stupirmi preferite legatorie che ci sono Abbiamo destituente graduatoria d’istituto Provinciale abbiamo a Grottaglie ATA 24 mesi con queste queste graduatorie che sono da te potremmo già risolto il problema del precariato settembre ancora tensione nella notte Mondragone nell’area dei palazzi Cirio che da lunedì è zona rossa a causa di una cinquantina di contagi da coronavirus diffuso in particolare non da Bulgaria che abita lì verso le due Vigili del Fuoco sono intervenuti per l’incendio di un furgoncino in viale Margherita a ridosso dei palazzi dovrebbe essere di proprietà di un Burger dei primi accertamenti sembra che la causa sia da chi sei stato usato una bottiglia incendiaria saremo onorati che nella cerimonia che non nominate le nostre vittime che meritano un posto in prima fila Ma come comitato non parteciperemo alla cerimonia di inaugurazione quelIn che luogo non può essere parte di noi così il comitato in ricordo delle vittime del Ponte Morandi su l’inaugurazione del nuovo viadotto Genova Dopo le nostre pressanti richieste L’importante intervento del presidente Mattarella continua l’inaugurazione acquisito connotazioni di sorpresa soprattutto in effetti di coloro che da quel ponte non sono più tornato ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa