Ultime Notizie Roma del 26-06-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio primi segnali di ripresa per la fiducia di consumatori e imprese a giugno dopo il crollo record segnato nei mesi precedenti sull’onda dell’epidemia di coronavirus in particolare segnala l’Istat ha l’indice del clima di fiducia dei consumatori passa da 43 a 100,6 mentre quello composito delle imprese rimonta da 50 27 a 65,4 Alta tensione Mondragone terrazzi messi in quarantena furgone dato le chiavi un clima di forte tensione attorno ai palazzi solari con ordinanza della Regione Campania nel pomeriggio si è reso necessario l’intervento della polizia in tenuta antisommossa per fermare un gruppo di italiani che presidia la zona mentre erano stati alcuni Burger i residenti Nei palazzi Xperia uscire dalla zona rossa per protesta per il ministro speranza popolari ci dicono che la battaglia non è ancora vinta l’inaugurazione del nuovo ponte Morandi a Genova ileviti me dice non parteciperemo l’ufficializzazione è arrivata con una lettera firmata dal comitato ricordo vittime Ponte Morandi abbiamo richiesto al sindaco un momento intimo da tenere nel cerchio dei 43 alberi Zanardi il figlio mi manca questo sorriso la nuova foto pubblicata da Nicolò su Instagram ma so che è presto lo rivedrò due giorni fa aveva postato una foto in cui stringeva la mano del padre nel letto dell’ospedale di e ora Cambiamo argomento chiediamo che ci sia una revisione del processo delle pene se lo devono a noi e soprattutto i nostri ragazzi così Rosina pelati mamma di Giuseppe una delle 7 vittime del rogo della Thyssen Krupp anticipa la richiesta che familiari degli operai morti nel Rogo del dicembre 2007 faranno oggi a Palazzo Chigi nell’incontro con il premier Conte ministro Bonafede saremo a Roma con largo anticipo mi aspetto che il premier è ministro prendono posizione nei confronti del governo tedesco prosegue platy probabilmente abbiamo superato il punto più basso lo dico con un po’ di trepidazione così la presidente della BCE Christine lagarde al noByte on-line Summit e precisando che per alcuni settori le industrie aerei e dell’ospitalità dell’intrattenimento usciranno da questo processo di recupero in modo diverso e alcuni di loro saranno probabilmente irrimediabilmente feriti assieme alle altre banche centrali globali è pronta una risposta imponente il piano di rilancio deve avere una dimensione storica è molto importante è che tutti i paesi e lo sottolineo tutti i paesi sostengono questi piani di rilancio vediamo un’unità sulla struttura ci sono ancora delle discussioni sulle cifre su come investire questi soldi così la presidente della commissione europea Ursula von der leyen Quanto al vertice europeo del 17 e 18 luglio von der leyen e sottolinea che bisogna trovare un accordo prima della pausa estiva e l’Europa deve mostrare la sua forza ed è tutto Buon proseguimento discorso la linea può tornare alla regina

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa