Ultime Notizie Roma del 26-06-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale venerdì 26 giugno Buon pomeriggio dalla redazione al microfono giù terrigno speciale informazione ancora tensione nella notte a Mondragone nell’aria dei palazzi ex Cirio che da lunedì è zona rossa causa di una cinquantina di contagi da coronavirus di tutti in particolare nella vita bulgara che abita lì verso le 2 i vigili del fuoco sono intervenuti per l’incendio di un furgoncino in viale Margherita a ridosso dei palazzi in mezzo dovrebbe essere di proprietà di un bulgaro che ai primi accertamenti sembra che la causa sia che sia stata usata una bottiglia incendiaria effettuati 730 tamponi allarme della UIL sul focolaio in Bartolini a Bologna di lavoratori sono terrorizzati Stiamo chiedendo di fermare tutto e chiudere quel magazzino argomento la presidente del Senato non c’entra nulla con la decisione della giunta che è un vero e proprio tribunale non sarebbe corretto nella tuta di vita e di come dal punto di vista giuridico lo dice Elisabetta casellati presidente del Senato oggiA proposito del mancato taglio dei vitalizi pochi mesi fa ha ricordato casellati c’è stata una forte polemica ancora tu alcuni componenti è proprio il nome di una trasparenza ho sollecitato e posso fare tanto questo il cambiamento di alcuni membri cosa che è venuta puntualmente quindi concludi casellati A me dispiace molto per questa decisione sia intervenuta in un momento così difficile per gli italiani Ma comunque la sentenza è appellabile andiamo Genova saremo onorati che nella cerimonia siano nominate le nostre vittime che meritano un posto in prima fila Ma come comitato non parteciperemo alla cerimonia di inaugurazione quel momento in quel luogo non può essere parte di lui così il comitato in ricordo delle vittime del Ponte Morandi inaugurazione del nuovo viadotto a Genova Dopo le nostre pressanti richieste L’importante intervento del presidente Mattarella continua la nota inaugurazione acquisito connotazione YouTube Rita soprattutto il rispetto di coloro che da quel punto non sono più tornati ultime notizie in chiusura tornano liberi per decorrenza dei termini di custodia cautelare Salvatore Buzzi e Luca Gramazio due imputati eccellenti del procedimentomondo di mezzo lo ha disposto la Corte d’Appello di Roma per il resto delle cooperative l’obbligo di dimora nel territorio capitolino i due si trovano agli arresti domiciliari è tutto grazie per averci seguito negli USA tornano la spedizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa