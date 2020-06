Ultime Notizie Roma del 26-06-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio dalla redazione Ines Giuliano Ferrigno Istat nel primo trimestre del 2020 la spesa per consumi finali delle famiglie si è ridotta del 6,4% rileva l’istituto di statistica parlando di una brusca contrazione le misure di contenimento dovuti all’emergenza covid ha come conseguenza si registra un aumento considerevole del tasso di Risparmio la propensione al risparmio delle famiglie consumatrici e infatti stimata al 12,5% degli alzo di 4,6 punti percentuali rispetto al Quarto trimestre 2019 la pressione fiscale nel primo trimestre è stata pari al 37,1% in crescita di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente mentre il reddito lordo disponibile delle famiglie è sceso del 1,6% rispetto al trimestre precedente e il reddito in termini reali ovvero ill’acquisto è calato del 1,7 % ci sono 20 le misure cautelari emesse dal GIP di Roma nei confronti anche di dipendenti infedeli di Tim che capivano illecitamente dati sensibili di clienti si tratta di circa un milione e duecentomila dati il carrozziere all’anno l’indagine partita da una denuncia della Tim che mandamento per me le risorse la scuola all’università sono quelle spese meglio abbiamo già messo più di un miliardo e metteremo tutto ciò per far ripartire la scuola in sicurezza l’ha detto il ministro dell’ economia Roberto Gualtieri ad Agorà ora risposte chiare regole certe e condivise L’Italia ha bisogno della scuola così in un post su Facebook il segretario PD Nicola Zingaretti Salvini sottolinea Azzolina è una calamita per studenti è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

