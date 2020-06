Ultime Notizie Roma del 26-06-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno spazio formazione pensare di utilizzare i soldi degli italiani per ripristinare degli assurdi privilegi in una fase così delicata per il paese con una crisi economica da affrontare è un atto di una gravità assoluta lo dice il ministro Luigi Di Maio su Facebook dopo l’annullamento della abolizione dei vitalizi alla commissione contenziosa del Senato come lega ci opporremo ovunque Comunque rincarare li dà del Carroccio Matteo Salvini abbiamo fatto le barricate in Senato le faremo nelle piazze di ex parlamentari promotori del ricorso si dicono disponibili a sacrifici ha fatto che siano rispettosi della sentenza della Corte Costituzionale la tensione Nei palazzi ex Cirio di Mondragone in provincia di Caserta dove è stata istituita una zona rossa per un focolaio di contatti nella comunità dei braccianti bulgari e nella notte è stato dato alle fiamme con una bottiglia incendiariail furgone di uno degli abitanti dei palazzi effettuati 730 tamponi allarme della UIL sul focolaio alla Bartolini di Bologna i lavoratori sono terrorizzati il virus e paragonato alla spagnola dal direttore aggiunto del UMS guerra andò giù in estate e riprese però cemente a settembre ottobre facendo 50 milioni di morti nella seconda ondata di dominatore del Veneto Zaia è pronta a firmare un’ordinanza che dà il via libera agli sport di contatto e alle processioni ultime notizie in chiusura Riccardo di Stefano è stato eletto presidente dei giovani imprenditori di Confindustria per il prossimo triennio classe 1986 ha preso a 26 anni le redini dell’azienda di famiglia l’officina ha lodato dell’impiantistica civile industriale nella stessa filiera affondato meditermica nel movimento degli industriali under 40 negli ultimi tre anni il vicepresidente nazionale con la delega l’educazione e al capitale umano nella squadra del presidente Alessio Rossi che ora passa il testimone al termine di un mandato non rinnovabile per il ruolo di nuovo leader era Candyanche il Vicentino Eugenio calearo ciman è tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa