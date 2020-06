Ultime Notizie Roma del 26-06-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale una Buonasera della redazione appuntamento con l’informazione e Gabriella Luigi in studio regioni ed enti locali hanno dato il via libera alle nuove linee guida per il ritorno a scuola da settembre per il presidente della conferenza delle regioni Stefano Bonaccini è un ottimo risultato il ministro della Salute speranza definito L’intesa un importante passo avanti la nuova bozza del Piano prevede l’istituzione di conferenze dei servizi coinvolgendo i presidi analizzare le criticità delle istituzioni scolastiche sul territorio e raccogliere le istanze relative a spazi arredi edilizia e individuare soluzioni nel documento un esplicito riferimento alla distanza di un tra gli alunni no all’intesa del governatore della Campania De Luca perché afferma consideriamo il responsabile il voto il 20 settembre e non è stato definito l’organico dei docentice ne sono state ferite in un accoltellamento a Glasgow l’attacco è avvenuto sulle scale del Park Inn Hotel usato all’inizio della pandemia di coronavirus per ospitare richiedenti asilo gratis stato ucciso dalla Polizia Boris Johnson e si è detto vicino alle vittime del terribile incidente e alle loro famiglie pochi giorni fa tre uomini sono morti in un altro accoltellamento in un parco di reading in terra Meridionale per mano di un rifugiato libico coronavirus per lo sviluppo di un vaccino di cure e per condurre test sul coronavirus sono necessari 31 miliardi di euro in 12 mesi e dell’organizzazione Mondiale della sanità il virus e paragonato alla spagnola dal direttore aggiunto della guerra andò in estate ripresa e ferocemente a settembre ottobre facendo 50 milioni morti nella seconda Ondata c’è preoccupazione per l’aumento dei casi negli Stati Uniti dove la casa bianca è al lavoro su una nuova strategia per fare i test secondo il virologo faucci qualcosa non sta funzionando ma presiTrump Twitter i decessi sono in calo il tasso di mortalità è tra i più bassi al mondo la nostra economia riparte non sarà chiusa di nuovo ha detto tratto è tutto della relazione Vi auguro una buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa