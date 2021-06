Ultime Notizie Roma del 26-06-2021 ore 07:10

romadailynews radiogiornale sabato 26 giugno Buongiorno da Francesco Vitale via libera CTS orari apertura zona Bianca delle discoteche ma con determinati i paletti solo quelle all’aperto solo al 50% della capienza è solo i possessori di Green pass stabilire la data della riapertura spetterà poi al perno la variante del ta del covid Avanzi Intanto in Italia nell’arco di un mese i casi sono quadruplicati passando dal 4,2% del totale delle infezioni in maggio al 16,8% in giugno la gente che ha ucciso Floyd è stato condannato a 22 anni e mezzo di carcere sentenza ritenuta da molti troppo blanda weiden da parte sua la definisce appropriata Trump avrebbe voluto stare l’esercito Allora per contenere proteste rivela New York Times oggi il primo comizio dell’ex presidente americano di palazzo crollato a Miami ancora infruttuose ricerche dei 159 dispersi il nuovocinque stelle di contea pesa un filo che i Big del Movimento stanno cercando di rafforzare per evitare lo strappo finale con Grillo ieri sera riunione tra i membri del governo pentastellati sale l’ipotesi di un partito dell’ex premier che parla lunedì sul decreto Zan Letta afferma di Non rifiutare il confronto macchina lì che vuole solo affossare il provvedimento 4 recita con caldo da bollino rosso in questo weekend tutto al sud Campobasso Catania Palermo e Reggio Calabria Napoli oggi Sara ha ragione Ieri giornata di tragedie tramare Laghi 4 morti in Sardegna in Piemonte nel tentativo di salvare bagnanti in difficoltà incidente mortale con una vittima sul lago di Como per lo scontro tra due barre che gli Stati Uniti non hanno una spiegazione sugli UFO i fenomeni aerei non identificati l’atteso rapporto di pentagono intelligenza americano nostre conclusioni definitive e allo stesso tempo non escludo di vita Aliena in 143 pisodi registrati dalla 2004 restano Dunque senza spiegazione di questi 21 potrebbero essere riconducibili a sperimentazione di Russia e Cina e stasera vuoil’Italia di mancini sfida l’Austria negli ottavi di finale degli Europei di calcio alle 18 da Amsterdam è in programma invece Galles Danimarca per i motori oggi ultime libere qualifiche di Formula 1 nel Land austriaco di ferie di gp ad Assen in Olanda ciclismo a viaggi da Brest il Tour de France E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa