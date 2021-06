Ultime Notizie Roma del 26-06-2021 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano emergenza gravide in primo piano i casi nel mondo sono oltre 180 milioni mentre decessi confermati superano i 3,8 milioni dall’inizio della pandemia preoccupazione 3D più la variante del ta del virus primi casi nelle Marche sono stati individuati ad Ancona i tuoi campioni provenienti da fermo e tieni galli a si tratta di donne due straniere È un’italiana non vaccinate Popolare do anche in un santuario biellese da 5 secoli il punto di riferimento spirituale dell’alta Valle del cervo sospese tutte le attività turistiche religiose sarebbero tre i casi accertati persone risultati positivi e dopo una cena al santuario tra cui una donna Già vaccinata con cappello dei virologi è quello di vaccinarsi e farlo in fretta invita gli italiani a completare il ciclo anche Francesco vaia direttore dello Spallanzani partiamo ha sottolineato per le vacanze con la sthe vaccino fatta intanto nel mondo la variante Delta ormai diventata dominante vediamo insieme la situazione e le autorità australiane Imposta il Dow per tutta a Fidene di fronte ad un focolaio di nuovi casi nel paese questa settimana oltre 80 persone sono risultati positivi e tutte legate ad un autista che ha portato gli equipaggi delle compagnie aeree da aeroporto di Sydney aiutarli quarantena a Nuova Zelanda sospeso la bolla di viaggio in Australia per l’andata di covid continua preoccupare la situazione sanitaria anche in Tunisia dove il premier nonostante abbia ricevuto due dosi di vaccino il risultato positivo ad un test di routine è il Bangladesh imporrà un nuovo rigid lock down da lunedì prossimo Mentre il governo argentino ha prorogato fino al 9 luglio lo stato di emergenza sanitaria vigente nei paesi a causa della lavanderia la cronaca incidente sul Garda aggiornamenti Greta nedrotti è morto per annegamento lo ha stabilito l’autopsia sul corpo della 25enne che sabato scorso era su una barca ferma quell’amica Umberto garzarella 37enne morto anche lui ed è stata travolta da un motoscafo guidalui 52 anni tedeschi La donna ha riportato numerose fratture ma il decesso è avvenuto per annegamento Greta è stata recuperata dopo 12 ore a 100 metri di profondità agli atti dell’inchiesta è finito un video dell’arrivo del motoscafo guidato dai tedeschi che hanno provocato l’incidente delle immagini riprese alle 23:35 di sabato scorso da una telecamera di sicurezza pubblicate oggi dal Giornale di Brescia si vede uno dei due 52 anni tedeschi indagati per omicidio colposo e omissione di soccorso che fatica a stare in piedi sembra ubriaco barcolla fino a cadere in acqua e lo straniero che 15 ore dopo accetterà di sottoporsi al test dell’etilometro che risulterà negativo passiamo allo sport il calcio euro 2020 tra poche ore L’Italia si prepara ad affrontare l’Austria negli ottavi di finale degli Europei salgono le quotazioni di Verratti titolare favorito sul Locatelli fischio alle 21 è tutto per il momento Grazie per averci seguito l’informazione torna la prossima edizione

