Ultime Notizie Roma del 26-06-2021 ore 20:10

romadailynews radio giornale azione sabato 26 giugno in studio a Giuliano Ferrigno ancora emergenza covid e nel primo piano si registrano oltre 180 milioni di casi nel mondo i decessi confermati sfiorano i 4 milioni dall’inizio della pandemia e preoccupa sempre di più la variante scelta del virus primi casi nelle Marche sono stati individuati ad Ancona in tre campioni provenienti da fermo e Senigallia si tratta di donne due straniere È un’italiana non vaccinate focolaio anche in un santuario da più di 5 secoli il punto di riferimento spirituale dell’alta Valle del cervo sospese tutte le attività turistiche religiose sarebbero tre i casi accertati persone risultati positivi e dopo una cena al santuario tra cui una donna già stirata con due dosi cappello dei virologi è quello di vaccinarsi e farlo in fretta invita gli italiani a completare il ciclo anche Francesco vaia direttore dello Spallanzani partiamo ha sottolineato per le vacanzela Seconda dose del vaccino fatta intanto nel mondo la variante Delta ormai diventata dominante vediamo insieme la situazione e le autorità australiane imposti lockdown per tutta a Sydney di fronte ad un focolaio di nuovi casi paese questa settimana oltre 80 persone sono risultati positivi e tutte legate da un autista che ha portato gli equipaggi delle compagnie aeree da aeroporto di Sydney aiutare di quarantena a Nuova Zelanda sospeso la bolla di viaggio in Australia per la nuova ondata di covid continua a preoccupare la situazione sanitaria anche in Tunisia dove il premier nonostante abbia ricevuto due dosi di vaccino il risultato positivo ad un test di routine il Bangladesh in modo rigido lockdown lunedì prossimo Mentre il governo argentino ha prorogato fino al 9 luglio lo stato di emergenza sanitaria vigente nel paese a causa della pandemia Cambiamo argomento spazio alla musica I maneskin sono gli artisti italiani più ascoltati del mondo su Spotify con 22 milioni di ascoltatori nell’ultimo mese con oltre un miliardo e mezzo di streaming totali continuano la loro ascesa inarrestabile nelle classifiche internazionali collezionarisultato da record mai raggiunto prima posizionandosi Sesti con i wanna be your Sleeve e decimi con benzina nella UK single chart confermandosi così la prima Band Italiana della storia con due SIM contemporaneamente nella Top Ten britannica anche la prima posizione della classifica hot hard rock Songs di billboard statunitense i complimenti alla band Roma Maura passiamo allo sport il calcio euro 2020 tra un’ora circa l’Italia Si prepara ad affrontare l’Austria alle 21 negli ottavi di finale degli Europei nello spettacolare stadio di Wembley salgono le quotazioni di verrà titolare favorito per il momento sui Locatelli contro l’Austria vietato sbagliare siamo tranquilli perché possiamo contare su un gruppo di bravi giocatori questo il commento del CT Roberto Mancini chiunque scenderà in campo oggi farà bene anche che abbiamo che ci aspetta una partita difficile nella quale non potremmo commettere errori è tutto grazie per averci seguito le informazioni e torna alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa