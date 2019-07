Ultime Notizie Roma del 26-07-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio ieri sera incontro di un’ora Palazzo Chigi tra il ministro Salvini ministro Di Maio sulla manovra la sfida arresto sulle tasse Questo è il vero vertice di governo sulla manovra dicono Ponti pentastellata il premier annuncia per settembre una proposta concreta di riforma fiscale con un taglio che premi lavoro e pensioni condivisione sulla progressività della tassazione vorrei ancora capire qual è l’idea di manovra economica per il paese attacca al ministro Salvini serve un forte taglio di tasse 4 miliardi sono pochi evidenzia per il MoVimento 5 Stelle bastano la lega faccia le sue proposte quanto alla informativa di Conte al Senato sul caso dei fondi russi mi interessa meno di zeroil leader del Carroccio Intanto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia del ventaglio si è scagliato contro le tensioni nella maggioranza le istituzioni hanno bisogno di fattiva collaborazione detto il capo dello Stato Questo il suo monitor il Quirinale è arbitro le scelte politiche competono alle forze politiche in Parlamento aggiunto il presidente che parla anche di Europa e di importanza capitale non essere isolati è stata assaggia la scelta di dialogare con Bruxelles sull’impegno a tenere i conti in ordine perché fuori dall’Unione non c’è futuro Ha ribadito il Presidente della Repubblica intanto potrebbero essere 150 i morti nel naufragio di due balconi davanti alla Libia l’allarme Riba dell’agenzia ONU per i rifugiati altre 150 persone sono state soccorse il barcone sarebbe partito da Comics Oltre 100 chilometri ad est di Tripoli secondo I sopravvissuti a bordocirca 300 migranti 70 E cadaveri trovati galleggianti il comandante della motopesca bloccata in mare aperto spiega non ne avremo mai lasciati alla deriva Torneremo a casa dalle nostre famiglie dopo che avremmo conosciuto la loro sorte mancano 3 mesi alla fine del mandato del presidente della BCE Mario Draghi al suo Settimo anniversario alla guida dell’eurotower annuncia a partire da settembre un nuovo piano di tagli di tassi di interesse e si apre la possibilità del quadri da divising il tutto per contrastare la debolezza dell’inflazione in chiusura parliamo della 76a mostra del cinema di Venezia Pietro Marcello Franco maresco e Mario Martone sono i tre registi italiani in concorso con i loro film ad astra con Brad Pitt giacca Cruz di Roma EmpoliJoker di Todd Phillips con Walking Phoenix the laundromat di Steven soderbergh con Gary oldman Banderas e Melanie Streep sui Panama papers e sono Tre Top in concorso tra i titoli manca the irishman di Martin Scorsese e a Rainy Day in New York di Woody Allen è tutto dalla redazione una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa