Ultime Notizie Roma del 26-07-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Un buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio Matteo Salvini invoca lo spettro delle elezioni anticipate o riusciamo a tagliare le tasse investire tanti soldi o se qualcuno non ha questa intenzione Basta che ce lo dica e chiediamo il parere agli italiani servono decine di miliardi poi l’ha portata contro Tria Se pensa di fare una mano birichina Non sarà il nostro ministro dell’economia Tria fa filtrare che non c’è un disegno definito è deciso di flat Tax ma ce ne sono vari il premier Conte assicura lavoreremo a una riforma complessiva per il fisco E renderlo più equo potrebbero essere 150 e morti dell’ultimo naufragio di due barconi davanti alla Libia l’allarme dell’agenzia ONU per i rifugiati 105sono state soccorse il balcone sarebbe partito da Comics Oltre 100 chilometri ad est di Tripoli secondo il sopravvissuto a bordo 300 migranti 70 E cadaveri trovati galleggianti il comandante della motopesca bloccata in mare aperto spiega non ne avremo mai lasciati alla deriva Torneremo a casa dalle nostre famiglie dopo che avremmo conosciuto la loro sorte a 24 ore dal lancio di due missili da parte della Corea del Nord verso il Giappone Kim jong-un e dichiara che si tratta di un’arma tattica di nuovo tipo un avvertimento ai militari sudcoreani l’operazione io dopo il recente incontro tra Kim e il presidente statunitense Trump al confine tra le due coree che sembrava dare una svolta i negoziati sul nucleare il gesto di Pyongyang esprimere contrarietà nei confronti dell’ accordo tra Stati Uniti e Corea del Sud per esercitazioni comune la compagnia aerea British Airways Ha riaperto laverso il Cairo da oggi dopo una settimana di pausa decisione che è stata presa dopo un esame approfondito delle disposizioni di sicurezza dichiarato la compagnia aerea il primo volo coprirà altra da Londra alla capitale egiziana la compagnia aerea aveva sospeso i suoi voli sabato scorso citando una situazione di sicurezza come motivo senza fornire alcun dettaglio è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

