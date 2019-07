Ultime Notizie Roma del 26-07-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale saluto dalla stazione e da Roberta Frascarelli incontro di un’ora a Palazzo Chigi tra Salvini è Di Maio Ma la sfida resta sulle tasche Questo è il vero vertice di governo sulla manovra dicono fonti 5 Stelle dell’incontro con le parti sociali convocato da Ponte con Di Maio e tria dopo quello del 15 luglio promosso da Salvini al Viminale il premier annuncia per settembre un altro lavoro e creazioni 24 ore dal lancio di due missili da parte della Corea del Nord verso il Giappone Kim jong-un a dichiara che si tratta di un’arma tattica di nuovo tipo un avvertimento ai militari sudcoreani stazione arrivata per recente incontro tra Kim e il presidente statunitense Trump sul confine tra le due coree che sembrava dare una svolta i negoziati sul nucleare il gesto di Pyongyanganche contrarietà nei confronti dell’accordo Stati Uniti Corea del Sud per esercitazioni comune la compagnia aerea britannica British Airways ritorna al Cairo da oggi circa una settimana di pausa nella nota i media stranieri la decisione è stata presa dopo un esame approfondito delle disposizioni di sicurezza dichiarato la compagnia aerea tedesca il primo volo coprirà tragitto da Londra alla capitale egiziana la compagnia aerea aveva sospeso i suoi voli sabato scorso citando la situazione della sicurezza come motivo e senza fornire alcun dettaglio la borsa di Tokyo inizia la seduta col segno meno se quando la correzione degli indici azionari statunitensi sulle aspettative di un approccio meno aggressivo da parte della Fed sulla politica monetaria Segna una variazione negativa dello 0,30 4 % la commissione intelligence del Senato ha concluso che i sistemi elettorali di tuttistati statunitensi furono nel mirino di mosca nel 2016 colazioni per trattenersi dal 2014 al 2017 largamente non individuate dai dirigenti statali e federali ricetta dell’agenzia di intelligence la commissione è stata costretta a coprire con le sue scoperte che sembrano andare oltre quanto riconosciuto finora dalle autorità sono due i barconi affondati davanti alle coste libiche lo riferisce Il portavoce della Guardia Costiera Libica Hyuga stream le due imbarcazioni con circa 300 persone a bordo si sono capovolte nelle acque davanti a Comp circa 120 km a est della capitale Tripoli Cerca 137 migranti sono stati recuperati e riportati in Libia ed è tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa