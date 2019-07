Ultime Notizie Roma del 26-07-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli dopo 25 anni forse una svolta in un caso di Lupara Bianca legato agli anni bui della Sacra Corona Unita su in Salento i carabinieri del nucleo investigativo di Lecce hanno trovato 8 umane in un posto nelle campagne di mattino e indicare il luogo è stato un ergastolano legato alla fu Del Basso Salento Angelo Salvatore vacca 52 anni di Racale detenuto a Milano per l’omicidio di Luciano Stefanelli e per associazione a delinquere di stampo mafioso avrebbe riferito alla dda di Lecce le ossa sarebbero Quanto resta di Claudio Giorgino un giovane di italiano vicino alla malavita organizzata scomparso all’inizio degli anni novanta la commissione intelligence del Senato ha concluso oggi che i sistemi elettorali di tutti i 50Nancy furono nel mirino di mosca nel 2016 connessioni protrattosi dal 2014 al 2017 largamente non individuate dai dirigenti statali e federali ricetta delle Agenzie di intelligence la commissione è stata costruita a coprire le sue scoperte che sembrano andare oltre quanto riconosciuto finora dalle autorità federali lo scrive il New York Times sono due barconi affondati davanti alle coste libiche lo riferisce Il portavoce della Guardia Costiera Libica juga sih due imbarcazioni con circa 300 persone a bordo ci sono capovolte neve acque davanti a Tommy se cerca 120 km della capitale Tripoli Cerca 137 migranti sono stati recuperati e riportati in Libia richiesta di archiviazione per Tiziano Renzi coinvolto nella vicenda Consip con l’accusa e di traffico di influenze lo ha deciso il GIP di Roma gasparetritardo di 8 mesi dalla richiesta avanzata dalla Procura di far cadere le accuse nei confronti del padre dell’ex Presidente del Consiglio Giorgia acquistato la camera di consiglio per il prossimo 14 ottobre Daniele De Rossi a Buenos Aires ha bruciato ieri le tappe Nella sua prima giornata da calciatore del Boca junior esibendosi nonostante il lungo viaggio notturno in aereo in partitella pomeridiana Sette contro sette con i compagni che non avevano partecipato alla partita in Brasile per gli ottavi della Coppa bagno di folla l’aeroporto della capitale Argentina medica di routine passeggiata nel complesso con il segretario generale gribaudo è il direttore tecnico e amico molto familiarizzazione con una coppa sollevata in aria con le tue mani una primo leggero allenamento e poi alla fine quello che capita un futuro ama di più una partitella di calcio Teletutto Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime news

