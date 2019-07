Ultime Notizie Roma del 26-07-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con all’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno una notizia di cronaca in apertura il vice brigadiere Mario Rega Cerciello 35 anni di Somma Vesuviana è stato ucciso a Roma nella notte colpito da 8 coltellate mentre era in servizio nel quartiere centrale Prati e caccia a due aggressori nordafricani era sposato da 43 giorni tornato lunedì dal viaggio di nozze i colleghi dicono in là che mi faceva volontariato era un ragazzo d’oro lo strazio della moglie me l’hanno ammazzato il militare con altri colleghi e stava affermando due uomini che avevano chiesto €100 per un bordello rubato quello che in gergo si chiama cavallo uno dei malviventi ha estratto il coltello prendo dal cuore almeno 4 persone si trovano in caserma Matteo Salvini a ferma per l’aggressore lavori forzati in carcere 30 di Chiarasperanza Zero di cordoglio di tutto il mondo politico la procura Indaga per omicidio Mettiamo da parte la cronaca una notizia di politica il cambio di Passo del lui rimane incompiuto ma sempre più indispensabile di ciò appare essere apprezzabilmente consapevole la neoeletta presidente della commissione europea Ursula von der leyen sta fermo a prendere Giuseppe Conte intervenendo alla tredicesima Conferenza degli ambasciatori alla Farnesina dove ministro degli Esteri Moavero Milanesi ha spiegato che in questo momento l’Unione Europea è molto disunita perché attraverso una fase complessa di crescita noi dobbiamo lavorare per un’unione che sia capace di condividere Non imporre l’Italia devi pure con il desiderio di essere influente torniamo alla pagina dedicata alla cronaca a fini illeciti ma anche afidi fantasma bambini sulla carta affidati ad una donna che in realtà non li ha mai accolti a La circostanza emerge dalle carte dell’inchiesta Angeli e Demoni sulla Val d’Enza Reggiana né da notizia Il Resto del Carlino è la donna nominata affidataria raccontare che la fida sono mai fatto da Federica anghinolfiservizi sociali ai domiciliari era falso e da un anno e mezzo fine va connessa un cuore artificiale un bambino di 3 anni affetto dalla nascita da una grave forma di cardiopatia è stato salvato da una trapianto di cuore al Regina Margherita di Torino intervento dopo 520 giorni in attesa della donazione trascorsi a cardiochirurgia pediatrica è tutto grazie per averci seguito e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa