Ultime Notizie Roma del 26-07-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla stazione in studio Giuliano Ferrigno migranti in apertura potrebbero essere 150 i morti nel naufragio di due barboni davanti alla Libia l’allarme è stato lanciato da l’agenzia ONU per il altre 150 persone sono state soccorse il balcone sarebbe partito adesso di Tripoli secondo I sopravvissuti a bordo si trovavano circa 300 migranti il comandante della bloccato in mare aperto a ferma non li avremmo mai lasciati alla deriva Torneremo a casa dalle nostre famiglie e dopo che avremmo conosciuto la loro sorte è il Ministro dell’Interno Matteo Salvini ha chiarito che non indicherà il conforto prima che c’è una redistribuzione in tutta Europa dei 140 migranti a bordo l’economia nel momento per l’Italia non c’è uno scenario da crisi del debito pubblico Tuttavia in uno scenario alternativo come l’introduzione di una valuta parallelobilancio senza copertura finanziaria per eludere i vincoli fiscali stabiliti dai Trattati Unione Europea l’adesione dell’Italia l’aria euro potrebbe essere messa in discussione lo scrive Standard & Poor’s andamento del rating dei paesi Unione Europea in extremis aggiunge Potrebbe verificarsi una nuova crisi di fiducia come quella della Grecia nel 2015 che Matteo Salvini dice se non si tagliano le tasse Il problema sono io ho il ministro Tria cosa faccio una manovra economica all’acqua di rose aggiunge L’Italia ha spiegato a Radio24 Salvini ha bisogno di uno shock fiscale porte per Di Maio la flat Tax è ancora un mistero Ancora visto le coperture spiegato lavorando al cuneo fiscale ma misure realistiche ho trovato 4 miliardi per la flat Tax ne servono almeno il triplo conclude il ministro del lavoro di maggio ea giugno la crescita annua delle retribuzioni contrattuali tipe Malo 0,7% un risultato più che dimezzato rispetto a mangio più 1,6% si tratta del livello più basso da dicembre 2017 lo comunica l’Istat ha una brusca frenata che noi al vantaggiosuperti risale a luglio la fiducia dei consumatori da 109,8 a 113,4 riportandosi a livelli di gennaio dopo il calo di giugno e migliora il morale delle imprese da 99,3 a 100 1,2 i massimi da ottobre 2018 economia americana rallenta e cresce nel secondo trimestre del 2,1% nonostante il rallentamento Il dato è superiore alle attese degli analisti che scommettevano su un aumento del 1,8 % è tutto grazie per averci seguito le tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa