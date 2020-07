Ultime Notizie Roma del 26-07-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione alla microfono Giuliano Ferrigno spaziali informazioni sono un atto dovuto le verifiche della procura di Milano sui conti svizzeri del Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana lo si apprende da fonti vicine all’inchiesta che vede il governatore è accusato di frode per la fornitura di Cami e poi trasformato in donazione da parte dell’azienda del cognato Andrea Dini anche lui indagato secondo quanto anticipato da alcuni quotidiani è confermato all’ansa si tratta di soldi scudati nel 2015 proveniente da Plast aperti 10 anni prima alle Bahamas dalla madre ed ereditati alla sua morte dal futuro governatore e su quali Fontana Ha dichiarato che non vi è nulla di nascosto e non vi Annulla su cui basare falsi mediatici annunciando che riferirà in consiglio e le ministro del lavoro catalfo risponde alla domanda di utenti durante l’evento on-line del MoVimento 5 Stelle villaggio Russo alle Olimpiadi dele ipotizzabile il prolungamento dice del bonus di €600 per alcuni settori come spettacolo e turismo con il decreto legge di agosto Grazie allo spostamento di 25 miliardi una buona parte più di metà verterà su norme per il lavoro ci sarà Attenzione anche per i lavoratori dello spettacolo e gli stagionali del turismo che avranno un po’ più più difficoltà in chiusura un’ultima notizia il leader nordcoreano Kim jong-un ha dichiarato la allerta massima per il coronavirus dopo la scoperta del primo caso sospetto ufficiale nel paese chi m’ha preso e dovuto una riunione d’urgenza dell’ufficio politico del Partito Comunista nella quale è stato deciso di attivare un sistema di allerta massima per contenere il covid-19 come annunciato l’agenzia di stampa ufficiale la città di confine di causa è stata posta in lockdown sono oltre 16 milioni di casi nel mondo secondo i punteggi della zona Pins University 2ms segnala che per il secondo giorno si registrano oltre 284 mila casi con oltre 6200 morti in 24 ore È tutto grazie per averciLe Muse tornano alla prossima edizione

