Ultime Notizie Roma del 26-07-2021 ore 07:10

romadailynews radiogiornale lunedì 26 luglio Buongiorno da Francesco Vitale il con un italiano su due ha la doppia dose 65 milioni le vaccinazioni fatte entro luglio arriveremo al 60% di vaccinabili immunizzati è sicura figliolo l’obiettivo del 80% per settembre Dunque il governo deve affrontare i nodi scuole trasporti collegati al Green passi il tasso di positività e 62 7 % su anche Intensive recovery in Francia l’okay definitivo all’estensione del pass sanitario il cantante tunisino sai ed ha annunciato la sospensione per 30 giorni del parlamento il licenziamento del premier dopo le proteste popolari contro il sistema politico alla cena intanto esorta gli Stati Uniti smettere pratiche di demonizzazione e a per un confronto sulla base del rispetto reciproco biden riceve oggi il premier iracheno Cadini la Polinesia francese chieda Macron le scuse per i 30 anni di test nucleari fatte nel territorio della Franciabilancio del Vasto incendio scoppiato in provincia di Oristano e non ancora del tutto domato quasi 1500 persone sfollate oltre ventimila ettari di territorio bruciati e case aziende danneggiate la Sardegna decreta lo stato di emergenza e maltempo oggi allerta arancione per temporali Lombardia Gialle in Emilia Romagna Liguria Lombardia Piemonte Toscana e Friuli Venezia Giulia settimana cruciale per la riforma della Giustizia draghi punta a definire limature al testo sul capitolo prescrizione prima di dare il via libera alla fiducia annunciata per la camera dopo i PM di Milano intanto anche gran parte dei magistrati dell’ufficio gip i giudici del tribunale Milanese hanno sottoscritto l’appello a favore del PM Storari nei cui confronti il PG della cassazione ha chiesto il trasferimento e dal moto arrivata stamani la sesta medaglia dell’Italia alle Olimpiadi di Tokyo con Marta che ha vinto il bronzo Nei 100 rana in finale da Carraro Alessio nei quarti Delta che mondo 80 kg Gregorio screenshot subito che poi nella sciabola femminile ieri tre le medaglie azzurre tutte bronzo Borghinidonne Giuffrida nel judo e zaini del sollevamento pesi mondo delle moto in lutto per un quattordicenne pilota spagnolo morto durante una gara della European Talent Cup e noi per il momento ci fermiamo qui Buona giornata e buon proseguimento di ascolto a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa