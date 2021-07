Ultime Notizie Roma del 26-07-2021 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ancora senza glutine primo piano per la prima volta si registra in Italia un aumento del 1% a livello nazionale della percentuale di posti letto in reparti covid Infatti il 3% quota molto bassa rispetto ai mesi passati Ma che rispecchia l’aumento dei contagi dei giorni scorsi al monitoraggio dell’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali aggiornata al 25 luglio è pari al 2% il numero di posti letto in terapia intensiva Sardegna e Sicilia le due regioni che vedono la maggiore crescita della percentuale di occupazione di terapia Intensive entrambe arrivate al 5% in pochi giorni a fronte di una media nazionale del 2% mentre la Campania e Sicilia rispettivamente con il 6 il 5% il 7% sono le regioni che hanno una percentuale maggiore di posti letto in reparto occupati da pazienti covid a fronte di una media nazionaleil 3% e oltre 100 bambini a settimana sono morti questo mese in Indonesia a causa del virus il tasso più elevato al mondo lo riporta il New York Times sottolineando che molte delle vittime avevano meno di 5 anni questi decessi convenzioni medici sfidano la teoria secondo cui i bimbi corrono un rischio minimo in pandemia loro morti coincidono con la più grave ondata di infezioni registrata nel paese dall’inizio della crisi che viene alimentata soprattutto dalla variante Delta Cambiamo argomento vogliamo a Tokyo Olimpiadi Entrate nel vivo purtroppo solo argento per il siciliano Daniele Garozzo nel fioretto maschile longhese Chong ha vinto l’oro in finale battendo il nostro connazionale altre due medaglie d’argento nel nuoto staffetta 400 stile libero e nello scritto e Donne vinto dal Azzurra Diana bacosi cinema in chiusura 5 film italiano in concorso alla 70esima mostra di Venezia dal 1 al 11 settembre un record tutti i titoli attesissimi è stata la mano di Dio del premio Oscar Paolo Sorrentino qui rido io di Mario Martone sul grande Eduardointerpretato da Toni Servillo Freaks out di Gabriele Mainetti con Claudio Santamaria Pietro Castellitto il buco di Michelangelo frammartino da una straordinaria impresa italiana di speleologia in America Latina un thriller dei fratelli d’innocenzo con Elio Germano e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa