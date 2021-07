Ultime Notizie Roma del 26-07-2021 ore 17:10

romadailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrara Argenta covid in apertura dopo settimane di calo seguite da stabilità per la prima volta mostra momento del 1% a livello nazionale la percentuale di posti letto in reparto occupati da pazienti affetti dal coronavirus raggiunto Infatti il 3% Guarda molto bassa rispetto ai picchi dei mesi passati Ma che rispecchia l’aumento dei contatti dei giorni scorsi e quanto mostra il monitoraggio dell’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali aggiornato dal 25 luglio resta ancora stabile dei primi di luglio è pari al 2% il numero di posti letto in terapia intensiva occupato da pazienti covid-19 Sardegna e Sicilia le due regioni che vedono la maggiore crescita della percentuale di occupazione di terapia entrambe arrivato al 100% in pochi giorni a fronte di una media nazionale del 2% mentre Calabria Campania e Sicilia rispettivamente con il 6% e il 5% e 7% sono le regioniuna percentuale maggiore di posti letto reparto occupati da pazienti covid a fronte di una media nazionale del 3% Andiamo in Sardegna in particolare ad Oristano che brucia ad almeno 60 ore mentre preoccupa l’arrivo del Maestrale Vincenzo ti mando il 23 luglio scorso ha preso fuoco un’auto a causa di un incidente stradale sospinto sulla Vasco dal forte vento di Scirocco prima il libeccio poi è ancora attivo su più fronti è stato pubblicato dalla protezione civile regionale il nuovo bollettino di previsione di pericolo incendio per la giornata di oggi la pericolosità riguarda tutta la zona dell’oristanese e parte del nuorese dove sono ancora attive le fiamme proseguono le operazioni di soccorso ieri le attività rese particolarmente difficoltose da forte vento di scirocco che ha alimentato i roghi sono state supportate da 8 velivoli Canadair da un elicottero del reparto volo di Sassari degli elicotteri del servizio regionale di chiusura vogliamo lattosio lo sport alcuni risultati ottenuti dagli azzurri del nuoto Federica pellegrini si è qualificata la semifinale dei 200 stile libero con il quindicesimo tempo su 16 qualificate Ho notato con difficoltà domani devo cambiare Regisracconta all’italiana medaglia d’argento nella staffetta 4 x 100 stile libero risultato mai raggiunto che scrive una pagina di storia per il nuoto italiano intanto nella gara di skeet la trentottenne Azzurra Diana bacosi ha comunque la medaglia d’argento è tutto per il momento informazione torna alla prossima inizio

