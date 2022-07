Ultime Notizie Roma del 26-07-2022 ore 07:10

romadailynews radiogiornale martedì 26 luglio Buongiorno da Francesco Vitale condizioni senza due mesi dal voto meloni e verde il centro-destra senza accordo sulla premiership l’alleanza per governare insieme inutile che ha avuto più indica il premier afferma Salvini in Calenda preallerta chiude a Di Maio coglie Gemini in sorprendenti Forza Italia per gli altri pezzi Stamattina la direzione del PD che altro ne riduce ulteriormente riforniture verso la Germania attraverso il gasdotto Nord stream 1 da domani flusso scenderà il 20% della capacità totale il prezzo del gatto europeo si impenna fino a toccare un rialzo del 10% appello all’unità per il consiglio affari energia dell’Unione Europea che oggi si riunisce in via straordinaria per cercare un’intesa sul emergenza prosegue il viaggio apostolico di Papa Francesco in Canada con il mia Culpa per il modo in cui molti cristiani hanno sostenuto la mentalità colonizzatrice il pontefice implorato da Dio perdono per le sofferenze inflitte alle popolazioni indigenecritiche di assimilazione con gli orrori delle scuole gestite Dalla Chiesa Cattolica il 6 gennaio poliziotti eroi sono stati attaccati da folla alzata dalle bugie di un presidente sconfitto a Trump è mancato il coraggio gira ferma biden sull’ assalto al congresso americano definendo quelle ore come un inferno medievale Trump torna oggi a Washington per una conferenza conservatrice un’altra storia finita nel sangue per l’incapacità di accettare la fine di una relazione un 47enne è stato ucciso ieri a colpi di pistola dall’ex della sua compagna per strada a Cantello in provincia di Varese il killer Sì e poi diretto in Svizzera dove ha sparato anche la donna e infine si è suicidato a 45 anni in ospedale in condizioni critiche al nord si placa il caldo rovente su diverse regioni d’Italia Arriva la pioggia allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lombardia Marche Piemonte trentino-alto Adige Umbria Veneto bollino rosso per il caldo in 13 Città del centro e del Sud oggi a Torino il fridaysforfuture Con Greta tumberg ed eranotizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa