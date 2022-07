Ultime Notizie Roma del 26-07-2022 ore 17:10

romadailynews radiogiornale con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferri Ovviamente la politica in apertura attività del governo non si fermano l’esecutivo ancora tanto da fare sempre nel perimetro delle funzioni che gli competono in questa fase è questo il ragionamento che ha fatto il Presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso dell’incontro con le parti sociali oggi a Palazzo Chigi il premier ha ribadito la volontà di coinvolgere tutti in questa fase di emergenza per fronteggiare la pressione dell’economia è una stagione autunnale che ti attende molto da parte dei rappresentanti delle categorie presenti si spiega è stato espresso apprezzamento al presidente draghi per il lavoro instancabile e per il prestigioso È appropriato collocamento internazionale dell’Italia in questo delicato momento storico che ha concluso con l’impegno del governo a rispondere in modo positivo Hai molti punti sollevati dalle associazioni presenti pagina cravidi Io credo che l’obiettivo sia convivere con il virus e laFirenze significa anche rivedere e vi valutare le regole in caso di positivi senza sintomi ho detto il Sottosegretario alla salute Andrea Costa Aggiungendo che altrimenti con tutti questi positivi rischia di trovarci involontariamente a bloccare il paese sicuramente Prevedo che nei prossimi giorni Spiega ancora costa ci potrà essere la riduzione dell’ isolamento per chi è positivo e non ha sintomi Dopodiché dovremmo considerare l’ipotesi in caso di positività senza sintomi eliminare l’acqua intanto Con l’avvento della tutto variante omicron 5 le probabilità di infettarsi di avere un infezione Severa che renda necessario il ricovero Causi la morte sono aumentate rispetto al periodo in cui era dominante la variante omicron è più rischio assoluto di eventi gravi Tuttavia almeno per i vaccinati resta basso Questo è il dato che emerge da uno studio condotto da diverse istituzioni i portoghesi I ricercatori hanno preso in considerazione quasi 28 mila infezioni registrate in ballo tra il 25 aprile il 10 giugno scorso periodo in cui il paese ha registrato una nuova Ondata della pandemia Cambiamo argomento in chiusura il gran caldo ha le ore contate quantomeno su Alcune regionidell’anticiclone africano Apocalisse 4800 inizia ad accusare dei colpi provenienti dal nord Europa aria più fresca in quota farà il suo ingresso in Italia per colando Sì con quella rovente preesistente genera intensi temporali accompagnati da grandinate e forti colpi di vento regioni maggiormente interessati dalle nuove misure hanno quelle settentrionali l’atmosfera continuerà a restare poi lievemente instabile anche nei giorni successivi con i temporali che mercoledì potrebbe essere anche l’appenino centrale fino a raggiungere le coste marchigiane abruzzesi calo delle temperature che al nord perderanno anche 57 gradi rispetto agli ultimi giorni mentre al centro di basso Sarà più contenuto nell’ordine 13 il subcontinente Ah però rimanere avvolto dalla africana con i 40 gradi che potranno ancora essere raggiunti in Puglia e Sicilia Da venerdì invece altri temporali potrebbero interessare molte regioni del nord è tutto per il momento Grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa