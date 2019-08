Ultime Notizie Roma del 26-08-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da te in studio resta il nodo premier nelle trattative di governo in corso tra PD e Movimento 5 Stelle siamo pronti Giorgia vederli per capire come andare avanti afferma Zingaretti ripetendo però la necessità di una discontinuità Di Maio non arretra su Conte attacca L’Italia non può aspettare il PD centinaio dalla Lega Intanto spero che si possa trovare il modo per recuperare il rapporto con il Movimento 5 Stelle oggi previsti dei pentastellati tavoli con sindaci e governatori e oggi anche l’ultima giornata di lavori del G7 in corso avviare in Francia ieri a sorpresa l’arrivo del ministro degli Esteri iraniano zari3t Macron Trump Intanto continua a spingere sui gatti con l’Unione Europea chi invece vuole evitare una guerra commerciale Johnson detta i tempi della brexit ieri l’incontro con tu sia sicura che il Regno Unito lascerà luiera il 31 ottobre e dopo 100 anni prima evasione dal carcere napoletano di Poggioreale dove un detenuto ha usato una corda di lenzuola per scavalcare il muro di cinta la Questura avvisa che ti tratta soggetto pericoloso accusato di omicidio l’istituto andrebbe abbattuto è il capo dell’amministrazione rimosso commenta il sindacato di polizia penitenziaria e non ci hanno una conferenza stampa per oggi è in gravissime condizioni una bimba di 8 anni investita da un pirata della strada positivo alla cocaina a Mondragone in provincia di Caserta l’investitore un 47enne di Secondigliano è morto invece nel Dopo 31 di coma Ignazio okamoto vittima di un incidente stradale a 23 anni il padre lascia il lavoro per seguirlo al medio gluteo oggi a Maiorca dove ieri 7 persone in cui un pilota italiano sono morti Nello scontro tra un elicottero una piccola aereo un altro velivolo da turismo sempre ieri si è schiantato in Svizzera sul Passo del Sempione provocando 3 morti nellagiornata della Serie A di calcio il Milan cade Udine 10 La Lazio vince 3 a 0 in casa della Samp e la Roma ha pareggiato 3 a 3 col Genoa Torino Sassuolo finisce 21 Sala 42/3 Cagliari Brescia Verona Bologna 11 con gli dici a sorpresa sulla panchina dei neopromossi stasera il posticipo Inter Lecce MotoGP a Silverstone lo spagnolo rins Suzuki Beta Market sul traguardo e mostri era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa