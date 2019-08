Ultime Notizie Roma del 26-08-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla visione Da Francesco Vitale in studio apriamo con la pagina politica e la crisi di governo al muro contro muro sul nome del premier tra Movimento 5 Stelle PD Di Maio non arretra sul ponte non si può aspettare altro tempo su delle cose semplicemente di buon senso è assurdo L’Italia non può aspettare il PD Zingaretti nel corso di una conferenza stampa Ha ribadito la necessità di discontinuità anche sui nomi Italia ha detto che non capirebbe un rimpasto ne siamo pronti incontrare da domani il movimento sottolinea e faremo di tutto per trovare una soluzione ha detto ieri nel corso della conferenza stampa Zingaretti anticipiamo la pagina sportiva Sinisa Mihajlovic sorprende tutti ma forse non se stesso l’allenatore in cura da 40 giorni per combattere la leucemia nel pomeriggio ha lasciato l’ospedale Sant’Orsola di BolognaDigestive Verona destinazione Stadio Bentegodi dove ragazzi hanno debuttato in campionato contro l’Hellas con un pareggio cronaca 7 persone sono rimaste ferite nel ribaltamento di un trenino monorotaia all’interno di Movieland area tema dedicata al cinema nel parco divertimenti di cane da Word a Lazise in provincia di Verona sono ancora da chiarire le cause della polizia di Hong Kong ha ammesso lo sparo di un colpo di pistola come avvertimento Durante gli scontri di ieri con una parte dei manifestanti Pro democrazia estremamente violenti un episodio secondo la ricostruzione da una nota dovuta l’evoluzione dei viventi che hanno anche registrato l’uso di lacrimogeni per la prima volta dei Cannoni d’acqua sono 15 alla fine del XII weekend di fila di proteste gli agenti feriti soccorsi ieri in ospedale mentre sono 36 gli arresti eseguiti per cui quello di un dodicenne che questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa