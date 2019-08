Ultime Notizie Roma del 26-08-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione la vita in studio sul premier nelle trattative di governo in corso tra PD e Movimento 5 Stelle siamo pronti Giorgi a vederli per capire come andare avanti afferma Zingaretti ribadendo però la necessità di una discontinuità anche su internet ma Di Maio non arretra su Conte e attacca L’Italia non può aspettare di centinaio intanto spera che si possa trovare il modo per recuperare il rapporto con i 5 Stelle oggi per il film dei Big pentastellati tavoli con sindaci e governatori lo spread BTP Bund Italia 200 punti base ultima giornata di lavori al G7 tibialis che si chiude 62 del padrone di casa Emmanuel Macron insieme al presidente americano Donald Trump preceduta da una serie di bilaterali Village Summer Party da stamane con la sessione di lavoro allargata ai 5 partner africanisubito dal pranzo di lavoro allargato ai leader di Sudafrica Australia Cile e India ieri a sorpresa all’arrivo del ministro degli Esteri iraniano Dari perché ha visto Macron Trump intanto continuo a spingere sui gatti con l’Unione Europea evitare una guerra commerciale Johnson detta i tempi della Crusca assicurati il Regno Unito lascerà l’Unione Europea il 31 ottobre un giovane del quale non è ancora nota l’identità ucciso Questa notte nei pressi di una discoteca di Borgo Ticino in provincia di Novara è accaduto poco dopo le 2 quando davanti al locale scoppiata una rissa al termine della quale è rimasto a terra un ragazzo colpito da più coltellate è stato dato dalla quando i sanitari del 118 sono intervenuti il giovane era ancora in vita ma a nulla Sono valsi i tentativi di rianimarlo a Cremona sono stati arrestati tre minorenni appartenenti al gruppo Cremona dissing Si organizzava web messaggi celebrato le poi via Social è disponibile a risolvere le ditte commerciali con gli Stati Uniti attraverso negoziati calmi e si oppone con forza l’escalation dello scontro al giudizioGue capo della delegazione di Pechino impegnata sul corposo dossier commerciale precipita minimi degli ultimi 11 anni sul dollaro sui timori per la guerra commerciale e per i rischi di recessione globale il Rimini prima scivola verso 7,15 poi recupera 714 la guerra didattica Athena da corsa all’oro arrivato a 1555,07 dollari toccando il massimo del 2013 le quotazioni sono poi leggermente ripiegate a 1545 dollari ed è misteriosamente sparito gigantesco murale dedicato la brexit che i banchi aveva realizzato nel maggio 2017 su un’intera parete di un edificio Nelle vicinanze del porto di dov’è nel sud-est dell’Inghilterra di passato la famiglia proprietaria dell’edificio Aveva espresso l’interesse vendere l’opera non è chiaro che questa sia stata rimossa o coperta con della vernice così riferisce la CNN la polizia di Hong Kong ha messo lo sparo di un colpo di pistola come avvertimento Durante gli scontribuona parte dei manifestanti Pro democrazia estremamente violenti un episodio secondo la ricostruzione dati in una nota dovuta l’evoluzione degli eventi che hanno anche registrato l’uso di lacrimogeni per la prima volta dei Cannoni d’acqua alla fine del XII weekend di fila di proteste gli agenti feriti soccorsi ieri in ospedale mentre sono 36 gli arresti eseguiti Tra cui quello di un dodicenne prima di chiudere nella prima giornata della Serie A di calcio il mi manca da Udine 10 La Lazio vince 3-0 in casa della Samp e la Roma ha pareggiato elettrico Genoa Torino Sassuolo finisce 2-1 sta l’Atalanta 23 Cagliari Brescia 0 1 e 0 1 Bologna una sorpresa sulla panchina di neopromossi stasera il posticipo Inter Lecce per il MotoGP a Silverstone e lo spagnolo rins Suzuki Beta Market sul traguardo devo nominale e rossi di questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa