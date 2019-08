Ultime Notizie Roma del 26-08-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale dentro Nati dalla redazione studio Roberta Frascarelli Luigi Di Maio in bocca Giuseppe Conte premier all’unico nome in campo Nicola Zingaretti e ribadisce il no E risponde che il PD non è disposto ad andare al governo con 5 Stelle per tappare i posti lasciati vuoti dalla Libia all’Italia non capirebbero il tazzone del governo caduto i partiti hanno ancora un giorno per dare un indicazione al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Ma come a mette il segretario PD dopo aver sentito al telefono il capo 5 Stelle una soluzione ancora non c’è la polizia di Hong Kong ha messo lo sparo di un colpo di pistola come avvertimento Durante gli scontri di ieri con una parte dei manifestanti però democrazia estremamente violenti un episodio secondo la ricostruzione data in una nota dovuto all’evoluzione degli eventi che hanno anche registrato l’usola prima oggi e per la prima volta dei canali d’acqua sono quindi se alla fine del XII weekend di fila di proteste gli agenti feriti soccorsi ieri in ospedale la borsa di Tokyo Ha la prima seduta della settimana in netto calo tu quando la correzione di venerdì scorso dei listini statunitensi vicino al continuo inasprimento della guerra dei dazi tra Washington e Pechino e le ripercussioni sul commercio globale Segna un ribasso del 85% viene israeliani hanno effettuato questa notte attacchi multipli sulle postazioni militari nella striscia di casa da poco tennis di sono stati lanciati dal territorio palestinese verso il sud di Israele militari hanno detto che tra i raid aerei una colpito l’ufficio di un comandante di Amazon nel nord della Tre Croci sono notizie di vittime tragedia sfiorata nel parco tematico Movieland a Lazise Verona dove rovesciamento di due carrozze di un trenino monorotaia ha causato il ferimento7 visitatori troppo due bambini nessuno è in gravi condizioni la maggior parte è stata ricevuta in ospedale con codice giallo l’area e all’interno del più grande parco divertimenti di Canevaworld una giornata nera per la struttura sul Garda in precedenza sempre al Movieland c’era stato un altro incidente di minore entità una motociclista 22enne è la sua passeggera ventunenne la vita in un incidente stradale sulla statale del Brennero a campodazzo nei pressi di Bolzano la potente moto sulla tua le due giovani stavano viaggiando si è scontrata frontalmente con un fuoristrada ragazzo è morto sul colpo mentre la ragazza è deceduta poco dopo il ricovero nell’ospedale del Capoluogo altoatesino ed è tutto Grazie dell’attenzione puntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa