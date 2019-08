Ultime Notizie Roma del 26-08-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli 20 escursionisti bloccati da una piena improvvisa del Torrente secchiello nell’Appennino Reggiano sono stati raggiunti dal soccorso alpino nel pomeriggio ieri l’intervento alle Cascate del golfarone dopo la chiamata dei Vigili del Fuoco violento temporale a Monte ha fatto gonfiare il corso d’acqua Rendendo difficile l’attraversamento i tecnici hanno raggiunto il gruppo nel frattempo è riuscito a guadare Il torrente passando su grossi ma sono una decina le persone rimaste ferite in un maxi tamponamento tra 5 autovetture avvenuto sul traffico Veronese dell’autostrada A4 tra Sirmione e Desenzano in direzione Milano tra i feriti tutti in modo lieve anche due bambini da 4 a registrato traffico molto intenso per il rientro dei vacanzieri omicidaha causato lunga coda che hanno raggiunto il massimo di 9 km sul posto per i soccorsi e il ripristino della viabilità sono intervenuti i vigili del fuoco e la strada terjadi affiorata nel parco tematico Movieland Lazise dove rovesciamento di due carrozze di un trenino monorotaia ha causato il ferimento di 7 visitatori Tra cui due bambini nessuno è in gravi condizioni solo verso mezzanotte di Hong Kong è riuscita a riprendere il controllo di zio wanna distretto dei nuovi territori chiudendo weekend di escalation dello scontro che ha toccato. e critiche l’intervento di automezzi con i cannoni ad acqua agenti che hanno puntato le pistole contro i manifestanti e giornalisti è sparato verso l’alto colpi di avvertimento lanciato mattoni altri oggetti contundenti all’indirizzo delle forze dell’ordine le immagini sui social media raccolte durante le provette da Media locali a Tiziano mostrato momenti di grandissima tensioneil giorno in cui vertice G7 sembrava avviato senza sussulti a una conclusione senza risultati Emmanuel Macron ha tirato fuori dal cilindro 1 colpo a sorpresa nel primo pomeriggio atterrato con le piste del piccolo aeroporto della cittadina basta un Airbus Apri 21 ufficiale della Repubblica iraniana nel pieno di una delle trattative più difficile è sbarcato a sorpresa Amazon ministro degli Esteri di Teheran reduce da un tour nelle capitali europee colpa sorpresa riuscito Dopo una mattinata che proprio sul tema del nucleare iraniano ha avuto il suo momento più difficile le autorità spagnole hanno riferito che c’è un italiano tra le 7 vittime di uno scontro tra un piccolo aereo nel XVIII avvenuto a Maiorca lo riferisce l’agenzia di stampa di europapress secondo quanto riportato dal paese l’italiano ti trovava a bordo dell’elicottero modello bel 216 appartenente alla compagnia rotorflug che ha decorato dasalmone nel comune di Marassi nell’isola sono piano di volo sopra una tenuta privata a inizia nel centro dell’isola ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa