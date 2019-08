Ultime Notizie Roma del 26-08-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno G7 in Francia con un segnale di apertura del presidente americano Trump c’è stata unità totale sull’iran ci sarà una dichiarazione congiunta dei leader ha detto che ha aggiunto che sul commercio partiranno negoziati seri con la Cina dopo che gli Stati Uniti hanno ricevuto ottime notizie da Pechino dazi sulle auto tedesche Spero di no arriveremo a qualche nuova conclusionali Trump ad una domanda prima dell’incontro con la cancelliera Angela Merkel D’Alberti c’è anche la decisione di sbloccare aiuti urgenti per l’invio di aerei antincendio Canadair nella foresta amazzonica devastata dagli incendi mi hai le pile dell’area OCSE rallenta nel secondo trimestre dell’anno con una crescita dello 0,5% rispetto allo 0,6 registrato nei primi tre mesi del 2019 la frenata riguarda tutti I Maggiodell’organizzazione con l’Italia che registra una crescita pari a zero sia nelle confronto con il primo trimestre che con lo stesso periodo del 2018 Nel confronto annuale l’economia italiana è stata la peggiore tre paesi del G7 assegno in media una crescita del 1,6 % uguale a quella dell’area OCSE la cronaca confessato l’omicidio su Facebook prima di essere fermato dai Carabinieri Voglio scusarmi ho fatto una cavolata per Amore ha detto pastore 23 anni il giovane che la notte scorsa a Borgo Ticino in provincia di Novara a uccisa a coltellate un coetaneo il movente secondo quanto ricostruito è passionale è una donna tunisina di 35 anni residente a Loreto in provincia di Ancona già madre di due figli è morta all’ospedale pediatrico di Ancona dopo che era stato indotto il parto dell’offeso che a fine gravidanza era risultato deceduto nell’ultimo monitoraggio è avvenuto Nella notte tra sabato e ieri la direzione dell’Azienda Ospedaliera ha segnalato il decesso alla magistratura che valuterà gli accertamenti da disporre è avviato anche un’indagine interna è tutto grazie per averci seguito le newstorna nella prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa