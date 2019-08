Ultime Notizie Roma del 26-08-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione 26 agosto in studio Giuliano Ferrigno informazione politica in primo piano stretta sull’ipotesi di governo Movimento 5 Stelle PD alla vigilia del secondo giro di consultazioni Quirinale al Nazareno i vertici del sono e rimango convinto che serve un governo di svolta per il paese voglio difendere l’Italia dei rischi che corre dice e sottolinea Tuttavia tu Mi occorrono gli elementi di discontinuità sia sui contenuti che su una squadra da costruire il leader dem richiama i 5stelle bisogna ascoltare le ragioni degli Uni e degli altri Mi auguro che nelle prossime ore ci sia la possibilità di far non era venuto dopo pranzo c’è stata una riunione tra i Big del MoVimento 5 Stelle e poi un incontro tra Di Maio e Zingaretti attesa dalla Lega con Salvini che sarebbe disponibile a incontrare bicirisale lo spread è stato firmato un accordo tra Mediaset Play video il servizio streaming di Amazon sulla serie TV Made in Italy annuncia Mediaset in una nota sottolineando che si tratta di un accordo commerciale di grande rilievo di un doppio stadio per entrambe le società per la prima volta Mediaset valorizza un proprio contenuto inedito favorendone la trasmissione online in anteprima su un servizio di video streaming di terzi investe in Italia sui diritti di prima visione per un contenuto seriale italiano di alta qualità serie misteriosamente sparito il gigantesco murale dedicata la brexit che banchi aveva realizzato nel maggio del 2017 su un’intera parete di un edificio Nelle vicinanze del porto di dovere nel sud-est dell’Inghilterra in passato la famiglia proprietaria dell’edificio aveva il prezzo di interesse di vendere l’opera ma non è chiaro Se questa sia stata occupata con la vernice si riferisce la CNN con ultima notizia in chiusura il ministro degli Esteri iraniano tariffe aggiunta Pechino dopo il blitz di ieri alla G7 dove ha incontrato il presidente francesedopo lo stop a Teramo dagli 7 per il cambio di ieri sono arrivata a Pechino ha scritto da rifare su Twitter ci sono importanti i giorni davanti qui presenterò un piano d’azione di 25 anni per dare forma alla nostra partnership fra the complete per contribuire attivamente alla Belen Rodriguez la nuova via della seta promossa dalla Cina è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa