Ultime Notizie Roma del 26-08-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ancora politica in primo piano sono ore decisive nelle trattative per il nuovo governo A quanto si è appreso i leader dei partiti hanno comunicato le indicazioni al Quirinale in modo da permettere al Presidente della Repubblica di stabilire il calendario del nuovo giro di consultazioni che inizieranno domani prendere ti manda a dire al Movimento 5 Stelle che serve un governo di svolta con elementi di discontinuità sia sui contenuti che sulla squadra bisogna ascoltare le ragioni degli Uni degli altri Mi auguro che nelle prossime ore ci sia la possibilità di farlo dice finora non era venuto a te la risposta dopo un vertice tra i Big del MoVimento 5 Stelle a cui farà seguito un incontro di Maio Zingaretti la direzione del PD Intanto è stata convocata per domani alle 18 e si chiude leggi 7 in Francia con ladislocare aiuti urgenti per 20 milioni di dollari produzione dei paesi dell’Amazzonia nell’attività di contrasto agli incendi a questo finanziamento se ne aggiungerà un altro medio termine per il rimboschimento catlanza segnali di apertura sud di rane darsi ma il presidente americano è l’unica disertare la sezione sul clima unità totale puliranno ci sarà una dichiarazione congiunta del leader degli effetti ha detto sul commercio aggiunto partiranno negoziati seri Cina dopo che gli Stati Uniti hanno ricevuto ottime notizie da Pechino e il fumo è visibile per migliaia di chilometri di decine e decine di incendi dolosi nella foresta amazzonica lo racconta Astro Luca parmitani attraverso le foto degli incendi che stanno devastando il polmone della terra dallo spazio sul suo profilo Twitter l’astronauta dell’agenzia spaziale Europea pubblica 4 Immagini nelle foto si vedono le colonne di fumo bianco e si sollevano dal suolo è che vengono trascinate dai denti in ultima notizia in chiusura torniamo in Italia i sindacati sono stati convocati dai commissari straordinari di Alitalia per un incontro informalela riunione dovrebbe essere l’occasione per fare il punto sul dolce alla luce della crisi di governo in vista delle scadenze del 15 settembre per la presentazione dell’offerta vincolante del piano industriale da parte della cordata composta da ferrovie Delta Atlantia e Ministero dell’Economia e delle Finanze è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

