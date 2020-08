Ultime Notizie Roma del 26-08-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuovo vertice oggi sulla riapertura delle scuole in tempo di coronavirus nelle regioni del centrodestra in rotta di collisione con il governo preoccupano I risultati degli screening sui docenti con 20 positivi sulle unghie e si ragiona sulla misura della temperatura sui trasporti per salire sugli autobus secondo le prime indicazioni bisogna essere senza febbre i mezzi potranno viaggiare a pieno carico solo per tragitti inferiori ai 15 minuti tra i governatori ribelli quello della Liguria Toti contrari all’uso della mascherina durante le lezioni più o meno contagi ieri in Italia dove però emergono nuovi focolai come in uno stabilimento Aia nel Trevigiano con 100 tutto positivi su 700 dipendenti in varie zone di campagna Lazio l’organizzazione Mondiale della sanità osserva che la candelina sta rallentando In quasi tutto il mondo in particolare nel continente americano fanno eccezione nel sud-est asiatico e mi diteorientale in Europa la Francia ancora sopra i tremila casi giornalieri Intanto le hai messe s’interroga sui possibili scenari autunnali tra i quali sembra escluso nuovo lockdown globale Flavio Briatore Ha contratto il covid ed è ricoverato al San Raffaele di Milano con una polmonite In tutto sono 58 i contagiati su 87 tamponi eseguiti tra i dipendenti del suo Billionaire in Costa Smeralda chiuso 17 agosto grave un bar meno di 59 anni chiuso anche il ristorante Cipriani di Montecarlo di proprietà dello stesso Briatore dove Due dipendenti avrebbero contratto il virus Briatore 70 anni che ha recentemente è riservato aspre critiche alle misure antivirus aveva incontrato il 12 agosto Berlusconi negativo al test il governo ha annunciato che impugnerà la discussa ordinanza del presidente della Sicilia dopo che questi ha intimato ai Prefetti di darle esecuzioni si alza il tono dello scontro politico con la lega dalla sua parte Italia viva che presenta un esposto contro di lui e Salvini per varie ipotesi di reato dalla procuraabuso d’ufficio Intanto il Viminale fa sapere che sono 17504 migranti sbarcati in Italia dal primo gennaio al 25 agosto 2020 più del triplo di quelli arrivati nello stesso periodo dell’anno scorso l’ex direttrice del carcere di Reggio Calabria Maria Carmela Longo è stato arrestato e posto ai domiciliari con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa inchiesta ha fatto emergere quella che i PM definiscono la sistematica violazione delle norme dell’ordinamento Penitenziario e delle circolari del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria per favorire il crimine organizzato velivoli militari italiani hanno colpito nella notte impostazioni di vedetta dell’organizzazione terroristica e Vase bolla situate lungo il confine in seguito spari in verità che la scorsa notte da libero verso truppe israeliane nella zona di Manara lo afferma l’esercito israeliano che ieri sera aveva invitato i residenti e restare in casa per il timore di infiltrazioni l’esercito israeliano le tiene il governo libanese responsabile di ogni vento che abbia origine dal suo territorioun portavoce aggiungendo c’è stato un infrazione grave della sovranità israeliana Donald vuole solo il bene dell’America Melania Trump interviene alla convention repubblicana portando sul palco stile e pacatezza non attacco di Valli perché significherebbe dividere il paese a criticare l’avversario biden ci avevano pensato poco prima amici e parenti Eric Trump Tiffany let procuratrice della Flo da Gerusalemme anche l’atteso intervento di Mike Pompeo Donald Trump isola America il mondo più sicuri ha detto dal tetto dell’ambasciata americana alla serata avrebbe dovuto partecipare anche un esponente del clan non sarete di estrema destra vicino al presidente Ma l’intervento è stato cancellato dopo la condivisione di alcuni tweet di un complottista antisemita sport in chiusura metti Annuncia il Barcellona che intende lasciare il club delle Parlo gratis lo scrive in un fax del certificato riferendo di volersi avvalere della clausola che lo svincolo al parametro Zero fine stagione ma i regali della squadra Sostengono che le clausole scaduta e quindi la pulce non può esercitarla Sì profdi una guerra legale tra il Barcellona e l’asso argentino Antonio Conte intanto continuerà ad allenare l’Inter la società fa sapere che ci sono le basi per proseguire insieme ed è tutto ancora voi l’augurio di una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa