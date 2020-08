Ultime Notizie Roma del 26-08-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale un pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio il governo accelera le linee guida per la riapertura delle scuole convoca un vertice in videoconferenza con regioni ed enti locali al quale prendono parte i ministri bocce Azzolina speranze e De Micheli partecipano anche il capo della protezione civile del commissario Arcuri treno di da sciogliere un protocollo unico per la gestione di eventuali casi di covid e nelle scuole nei trasporti a preoccupare sono i risultati degli screening sui 200 i conventi positivi sono in Umbria tra i governatori quello della Liguria Toti e contro l’uso della mascherina durante le lezioni corre in borsa il titolo Tim con la prospettiva della rete unica mentre i sindacati delle TLC SLC CGIL fistel CISL e uilcom UIL chiedono il premier Conte un tavolo di confronto le scelte che state compiendo in queste ore avranno risvolti sul Progresso del paese Ma anche sulla tenuta occupazionale di un comparto strategicosoprattutto in una fase economica come l’attuale potrebbe candidarsi essere volano di sviluppo e occupazione scrivono in una lettera congiunta nella quale chiedono ed esprimono anche contrarietà una rete pubblica su un modello Open Fiber Vorrei un soggetto forte o servano e questo compito lo può assolvere Tim con un CDP rafforzata nell’azionariato il governo annuncia che impugnerà la discussa ordinanza del Presidente Sicilia Musumeci dopo che questi ha intimato ai Prefetti di dare l’esecuzione si alza il tono dello scontro politico con la lega dalla sua parte Italia viva che presenta un esposto contro di lui e contro Salvini per varie ipotesi di reato da procurato allarme l’abuso d’ufficio Intanto il Viminale fa sapere che sono 17504 I migranti sbarcati in Italia dal primo gennaio al 25 agosto 2020 più del triplo di quelli arrivati nello stesso periodo dell’anno scorso una persona è stata uccisa con colpi di pistola e altre due sono rimaste ferite che non sia nel Wisconsin durante la terza giornata di proteste contro la polizia per Giacomo Blake la americano ferito con 7 colpi dila schiena da un agente rimasto paralizzato lo riferisce il New York Times Intanto l’ha perso lei di Melania Trump interviene alla convention repubblicana e assicura che il marito Dona lo vuole solo il bene dell’America non attacco rivali perché significherebbe dividere il paese aggiunge un aereo spia americano entrato nella nuova Flying zone cinese dove erano in corso manovre militari e la denuncia del portavoce del ministro della difesa secondo il quale un da ricognizione Ha volato senza permesso nella regione militare settentrionali dell’esercito Popolare di liberazione Ma seriamente interferito nelle normali attività delle manovre gravemente violato il codice di condotta sulla sicurezza bis delle norme internazionali lezione americana definita una ovvia provocazione avrebbe potuto facilmente portare errori di giudizio perfino a incidenti sono 16 gli arresti eseguiti dalla polizia di Hong Kong per le feste antigovernative del 2019 nell’elenco figurano anche due deputati del Partito Democratico te doy e la getting sospettati di atti di offesa in un sit-in e del 6 luglio vicino alla situazionechiedi tu e c’è anche la cosa di rivolta per gli incidenti del 21 luglio alla stazione metro di yuanlong ieri il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha sollevato la questione dell’Autonomia di Hong Kong nell’incontro di omologo cinese Wang i secondi media nordcoreani leader Kim jong-un sarebbe riapparso in pubblico per presiedere una riunione del politburo allargato convocato per far fronte all’emergenza covid e alla del tifone Bari ieri c’era stata la consegna ufficiale delle deleghe su Corea del Sud Stati Uniti alla sorella Jong per alleviare il suo stretto e Governo secondo quanto sostenuto dal intelligence disegno ne venivo dei miei mi hanno colpito postazioni di vedetta dell’organizzazione terroristica hezbollah situate lungo il confine in seguito spari indirizzati La scorsa notte dal Libano verso truppe israeliane nella zona di Manara lo afferma l’esercito israeliano ieri aveva invitato i residenti a restare in casa per il timore di infiltrazioni l’esercito italiano ritiene il governo libanese il responsabile di ogni evento che abbia origine dal suo territorio dice un portavoceQuesta era l’ultima notizia buona giornata e buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa