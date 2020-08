Ultime Notizie Roma del 26-08-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buonasera dalla redazione Virgin studio nuvole vertice tra governo regioni ed enti locali sulle linee guida per la ripartenza della scuola l’amministrazione in annuncia l’arrivo di 70 mila unità in organico tra docenti e personale ATA Il commissario Arcuri comunica la consegna di gel e mascherina alle scuole e venerdì l’arrivo dei Banchi monoposto resta il nodo dei trasporti e regioni presenteranno delle proposte e chiedono di valutare il principio del gruppo attuale steso e componenti della stessa classe per derogare al metro di distanziamento per chi viaggia insieme per il governatore fontana dal governo soltanto dubbi e incertezze per toti no all’obbligo della mascherina in classe confermata la ripartenza delle università in presenza Flavio Briatore si è rivolto all’ospedale per una specifica patologia diversa dal covid-19 che è statoprima del Ricovero come tutti i pazienti al tampone rinofaringeo per il rilevamento del coronavirus così l’ospedale San Raffaele di Milano in una nota all’indomani della notizia sulla positività al virus della Terra del Billionaire di Porto Cervo aumento dei casi in Toscana 161 in più rispetto a ieri e in Veneto 147 in più dove incide sul bilancio il focolaio in un’azienda alimentare nel XIII a Macerata denunciato per procurato allarme uno studente di 22 anni che ha pubblicato un post fasullo sulla presenza di un contagiato in un luna park scatenando il panico e lo sport dopo l’annuncio choc di Messi di voler lasciare il Barcellona avvalendosi della clausola che lo svincolo a parametro Zero a fine stagione del club replica Pensiamo a costruire il futuro del Barcellona insieme al miglior attore della storia la ferma al segretario Ramon Planes convinto che il contratto tuteli la squadra è tutto dalla redazione buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa