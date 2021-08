Ultime Notizie Roma del 26-08-2021 ore 07:10

romadailynews radiogiornale giovedì 26 agosto Buongiorno dalla stazione da Francesco Vitali in studio Corsa contro il tempo per fuggire da organizzano ultimi giorni per il contrario Prima della scadenza del 31 agosto anche se i talebani si sarebbero impegnati e lasciar partire gli americani e gli afgani a rischio che dopo tale data ed allerta attentati ISIS allo scalo della Capitale afghana con Stati Uniti Regno Unito che sconsigliano i propri cittadini di andarci oggi il G20 ministeriale sui diritti delle donne che torna l’incubo giallo Sicilia Sardegna la vigilia del nuovo monitoraggio settimanale covid di domani le due regioni sono fuori dai parametri per i ricoveri scontro sull’obbligo di vaccino con Salvini che conferma il no e propone test salivari la campagna vaccinale il tempo Intanto di ripartire ma mancano all’appello 6 milioni di persone tra i 30 Ei 59 anni i sindacati invieranno oggi una lettera al governo per sollecitare un intervento dopo lo scontro ieri con i vertici Di ita che ha vistoferma dello sciopero del trasporto aereo per il 24 settembre faremo ovviamente tutto il possibile per limitare i danni e sicura Giorgetti ospitando una collaborazione con Ferrovie dello Stato dall’inizio dell’anno a causa degli incendi sono andati in fumo in Italia 158000 ettari di boschi e Foreste Secondo l’ultimo studio oggi il Consiglio dei Ministri sullo stato di calamità caldo bollino giallo oggi a Catania Latina Messina Palermo e Reggio Calabria per il maltempo allerta gialla oggi per rischio temporali in Basilicata Calabria Puglia e Sicilia tra interrogato oggi dal gip Ciro Di Maio attore conduttore tv arrestato a Milano con un litro di droga dello stupro di casa si era fatto spedire dall’Olanda dopo aver prima tentato di negare il 46enne dichiarato di averla ordinata per te e di esserne dipendente da molto tempo La soltanto è stata sequestrata porto oggi sorteggi di Champions League Inter Milan Atlanta Juventus attendono di conoscere loro prossime avversarie conference League stasera all’Olimpico la Roma contro i turchi del Trabzonspor Europa League oggi invece di ritorno degli spariqualificazioni Correa dalla Lazio all’Inter il Paris saint-germain rifiuta l’offerta del Real Madrid per mappe Paralimpiadi subito 5 medaglie per l’Italia tutte dal nuovo ed è tutto buona giornata

