Ultime Notizie Roma del 26-08-2021 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Ferrigno ancora emergenza trovi nel primo piano lieve momento di nuovi casi più 4,3% nel periodo 18-24 agosto rispetto alla settimana precedente con i pazienti ricoverati in area medica che continua a salire più 16,2% e anche nelle terapie Intensive più 19,1% in aumento i decessi 345 negli ultimi 7 giorni con una media di 49 al giorno rispetto al 34 della settimana precede Questo è il quadro fornito dal monitoraggio indipendente della fondazione gimbe che rileva un incremento percentuale di nuovi casi in 8 regioni quello dei casi attualmente positivi in tredici in 78 province poi prosegui la fondazione di un incidente pari o superiore a 50 casi covid e per 100.000 abitanti in Emilia Romagna Liguria e Sardegna Sicilia Toscana e Umbria tutte le province raggiungono o superano tale soglia Cristina organizzata in quanto paesi del G20obblighi non soltanto nei confronti dei nostri cittadini ma anche nei confronti della comunità globale così il premier Mario Draghi Dobbiamo difendere i diritti delle donne ovunque nel mondo soprattutto dove Esse sono minacciate il G20 deve fare tutto il possibile aggiungere draghi per garantire che le danno a Piane mantengono le loro Libertà ai loro diritti fondamentali conquiste raggiunte negli ultimi vent’anni devono essere preservate non dobbiamo illuderci le ragazze donne afghane sono sul punto di perdere la loro Libertà la loro dignità di tornare alla triste condizione in cui si trovavano 20 anni fa rischiano concludi il premier di diventare ancora una volta a cittadina di seconda classe vittime di violenza e di discriminazione e tematiche soltanto per il fatto di essere donne entrati dall’Albania hanno tolto armi e mezzi alla scorta del ex presidente al capo dell’Alto consiglio per la riconciliazione Nazionale lo riferisce la CNN citando sue fonti per i due sono di fatto agli arresti domiciliari la musica sulla di nuovo vietata nel paese lo Annuncia il portavoce dei talebani l’ambasciata statunitense esalta gli americani a non recarsi all’aeroporto di kabuki è già lo scalo deve lasciarli immediataa causa di minacce alla sicurezza si parla di minaccia terroristica contro l’aeroporto seria eminente Ha detto il vice ministro britannico della Difesa dopo che il governo aveva consigliato i suoi cittadini nella tarda serata di ieri di non recarsi Scalo della capitale Tokyo Stefano Raimondi ha vinto la finale dei 100 rana di nuoto categoria S9 alle Paralimpiadi quello del ventitreenne di Verona è il quarto anno dell’Italia questi Francesco bocciardo ha vinto l’oro Nei 100 stile libero di nuoto categoria S5 ieri aveva già vinto l’oro nei 200 stile libero di nuoto S5 invece vinto il bronzo Nei 100 stile libero di nuoto categoria F4 gli azzurri hanno conquistato anche la medaglia d’argento nella staffetta mista 4 x 50 che tutto per il momento Grazie per averci seguito informazione locale torna alla prossima edizione restate sintonizzati sulle frequenze

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa