Ultime Notizie Roma del 26-09-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio suicidio assistito La Corte Costituzionale si è riunita in camera di consiglio per esaminare il caso di dj fabo Marco cappato con le questioni sollevate dalla Corte d’Assise di Milano su articolo 580 del Codice Penale riguardanti la punibilità della aiuto al suicidio di chi sia già determinato a togliersi la vita in attesa del deposito della sentenza ufficio stampa far sapere che la corte ha ritenuto non punibile ai sensi dell’articolo 580 del Codice Penale a determinate condizioni non è punibile secondo la Consulta che agevola l’esecuzione del proposito di suicidio autonomamente liberamente formatosi di un paziente in vita da trattamenti di sostegno Vitale affetto da una patologia reversibile fronte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisionie consapevoli d’oggi siamo tutti un po’ più liberi anche quelli che non sono d’accordo ha detto che ha fatto subito dopo la diffusione del comunicato della Corte Costituzionale andiamo all’estero la Casa Bianca diffuso la trascrizione della telefonata del 25 luglio scorso tra il presidente americano Donald Trump è libero ucraino volodymyr zelens’kyj fammi questo favore Comunque cosa puoi fare molto importante che tu la faccia se è possibile vi state chiedendo di riaprire le indagini su ex vicepresidente di mamme suo figlio Hamster delle 5 pagine in secundis dei rischi di contattare sia il Ministro della Giustizia William bar sia il suo legale personale a Giuliani da Trump non legherebbe esplicitamente la richiesta di indagini alla questione degli aiuti americani all’ucraina in riferimento alla telefonata Tra Pedretti la speaker Democratica della camera Nancy pelosi annunciato l’avvio di una richiesta formale di impeachment il presidente statunitense è accusato di aver cercato di arruolare un governo straniero quel l’ucraina. al fine di ricevere un aiuto politico utile alelezioni colpendo più probabile avversario le urne vive attualmente candidato alle primarie del PD in vista delle elezioni presidenziali americane belle 2020 rimaniamo l’estero la brexit deve avvenire il 31 ottobre Boris Johnson dopo la sconfitta di fronte alla corte suprema sulla sospensione del Parlamento non cambia strada di fronte alla camera dei comuni il primo ministro britannico ribadisce che il divorzio Europea non deve essere rimandato assicurazione accordo è possibile che l’Unione Europea ora Almeno il disposto a discutere di alternative al contestato backstop sulla confine irlandese velocità aggiunge ci sarà comunque poi dopo ti tieni di voler bloccare rinviare ogni cose lancia un ultimatum il popolo di questo paese n’è abbastanza questo Parlamento deve O farsi da parte e permettere che la brexit si sia fatta o presentare una mozione di sfiducia e finalmente il giorno del giudizio di fronte agli elettori la risposta di Jeremy corbyn avrebbe dovuto fare una sola cosa onorevole dirette e voltiamo ancora pagina e parliamo di politica il prossimo seiottobre l’aula della camera convincerà l’esame della proposta di legge costituzionale sul taglio dei parlamentari con la discussione generale l’ho deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio fissando le votazioni sul testo per martedì 8 ottobre si tratta della quarta e ultima lettura parlamentare del testo in questo momento tutti dicono che questo governo è nato per mantenere le poltrone Invece proprio per questo governo le taglie Alla faccia di chi ha fatto cadere il precedente governo può tagliare i parlamentari ha detto Luigi Di Maio con chiaro riferimento a Matteo Salvini commentato la calendarizzazione del provvedimento durante una Diretta Facebook Chiusura torniamo al essere di almeno un morto e diversi dati bilancio delle forte terremoto di magnitudo 6.5 che ha colpito stamattina le isole Molucche Indonesia parti dell’edificio di università islamica frullate della capitale Provinciale diamod uccidendo Un insegnante un ospedale della città è stato danneggiato i pazienti sono stati evacuati intende all’aperto nel cortile Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologiaservizio geologico statunitense il Sisma ha avuto ipocentro a circa 20 km di profondità ed epicentro in mare a 33 km da Hammond situata nell’isola Monica ed è tutto anche per queste vizio molto seguito di sconto contabilità più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa