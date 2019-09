Ultime Notizie Roma del 26-09-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora la buona giornata da stazione da Francesco Vitale in studio solo una grande bufala così Trump commentando le cose contro di lui merita la telefonata con zielinski che gli è costata un inchiesta formale per impeachment è il presidente ucraino lo difende nessuno ha fatto pressioni su di me per indagare su bene il capo dell’intelligence americana Mac e Iran minaccia intanto di dimettersi è Trump dovete bloccare la sua testimonianza in congresso prevista per oggi c’è Movimento 5 Stelle passa Italia viva di Renzi il taglio dei parlamentari e proverà il 7 ottobre alla camera per l’hotel finale tempi più dilatati invece per la legge elettorale Veneto Lombardia Sardegna e Friuli hanno votato per il referendum fratello oggi adesivi Piemonte Liguria e Abruzzo in consiglio dei ministri dovrebbero essere Intanto ha segnato oggi le deleghe sottosegretari e viceministri la Consulta apre sul suicidio assistito aiuta morire e leialcuni casi specifici come quello di dj fabo ma ribadisce Come resti indispensabile una legge sulla questione da oggi in Italia siamo tutti più liberi commenta cappato sentenza invece che sconcerta e preoccupa il mondo cattolico con che chiede di garantire l’obiezione di coscienza basta ingerenze dei Paesi stranieri in Libia Così sarai all’assemblea generale dell’ONU Puntando il dito in particolare contro Francia Egitto ed Emirati liberi Tripoli anche definito generale a fare un criminale assetato di sangue in Iran ora ritorna a criticare le sanzioni americane e chiude uno storico incontro con trampa per rinegoziare sul nucleare Berlusconi indagato a Firenze per stragi mafiose del 1993 secondi legali dell’ex premier eccitato deporre nel processo a Palermo sulla trattativa stato mafia Berlusconi assumerebbe la veste di indagato di procedimento connesso potendo quindi avvalersi della facoltà di non rispondere Corte d’Assise d’Appello potrebbe pronunciarsi su questo. già oggi blitz della polizia contro la spesa di Gela in carcere sono finiti capi gregarie semplice premiati della cosca dei di Giacomoavrebbe preso con la violenza e le estorsioni il controllo su buona parte del territorio gestendo il traffico di droga insultando economia legale che imprese di comodo e imponenti prodotti delle proprie ambienti cresce l’allerta per il ghiacciaio Monte Bianco che rischia di crollare da oggi L’osservazione di 250000 metri cubi di ghiaccio in bilico oltre 2000 metri di quota sarà affidata a un radar che ne potrà cantare tutti i movimenti secondo un rapporto o meno roba ghiacciai potrebbero perdere l’ottanta per cento della loro attuale mazzanelle 2007 e nella quinta giornata di Serie A di calcio l’Inter batte 10 la Lazio dei pronta in classifica + 2 Juventus Atalanta che vince 2-0 in casa della Roma Napoli battuto 10 a San Paolo agganciato dal Cagliari Fiorentina Sampdoria finisce 2-1 Genoa Bologna 0 0 Parma Sassuolo 1 0 e spalla Lecce 1 3 stasera a Torino Milan per i mondiali di rugby Giappone Oggi l’Italia contro il Canada è l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa