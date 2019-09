Ultime Notizie Roma del 26-09-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata da redazione da Francesco Vitale in studio solo una grande bufala così Trump ha commentato le accuse contro di lui merito alla telefonata con zielinski chi è costato un inchiesta formale per impeachment provando a ribaltare le cose chiedo trasparenza e Democrazia che sono andati in Ucraina e hanno tentato di costringere nuovo presidente a fare le cose che volevano sotto forma di minaccia politica è il presidente ucraino lo difende nessuno ha fatto pressioni su di me per indagare subire il capo dell’intelligence americana minacce intanto di dimettersi se Trump dovete bloccare la tua testimonianza in congresso prevista per oggi e la Consulta apre sul suicidio assistito l’aiuto a morire lecito nei casi come quello del DJ fabo dicono i giri tenendo non punibile a determinate condizioni che agevola l’esecuzione delle proposito di suicidio autonomamente liberamente formatosi di un paziente è tenuto in vita da trattamenti di sostegno Vitale è affetto da una patologiapossibile fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputi intollerabili mattina mente capace di prendere decisioni libere e consapevoli è indispensabile comunque intervento del legislatore da oggi in Italia siamo tutti più liberi e il commento di Marco cappato la CEI chiede di garantire l’obbligo di coscienza Cambiamo argomento vertice di governo Palazzo Chigi con Conte Gualtiero i sulla nota di aggiornamento al Def che andrà in consiglio di lunedì alla camera il 10 ottobre lotta all’evasione per ridurre le tasse vicepremier Di Maio chiede il carcere per i grandi evasori rilancia salario minimo il PD propone l’assegno fino a €240 al mese per i figli a carico uno studio del Politecnico di Milano indica che l’uso del contante costa 24 miliardi l’anno Ma l’Italia resta molto sotto la media Europea per uso delle carte una maxi operazione della Guardia di Finanza della polizia in diverse province d’Italia porta una settantina di arresti e sequestri per 35 milioni di euro ad accertare l’operatività di una cosca mafiosa di matrice si darà un quartier generale a Brescia che ha pesantemente inquinato diversi settori economici attraverso la commessacessione di crediti d’imposta fittizi per decine di milioni di euro è stata la Procura della Repubblica di Brescia direzione Distrettuale Antimafia a Gela un mese della polizia contro la sfida ha portato all’arresto di capi gregario semplici affiliati della cosca dei di Giacomo le indagini Hanno accertato che il clan disponeva di un esercito di circa 500 uomini armati pronto a scatenare una nuova guerra di mafia e torna il Parlamento britannico dopo la sospensione decisa dal governo è bocciata dalla corte suprema altissima tensione contro Johnson Che punta la brexit il 31 ottobre in ogni caso estive parlamentari votatemi la fiducia o andate a casa Se volete un nuovo governo l’unica strada sono le elezioni basta ingerenza dei Paesi stranieri Liviano Ha detto il capo del governo di Tripoli fayez al-sarraj intervenendo dal palco dell’assemblea generale delle Nazioni Unite Puntando il dito anche sulla è deplorevole che altri paesi continuino a interferire negli affari della Libia denunciato al Sarai citando anche Egitto ed Emirati Arabi Uniti e liberi triboli anche definito il generale Khalifa haftar un criminale assetato di sanguedi un detenuto del Texas che sosteneva di essere disabile mentale stato giudiziario ieri per aver cognata morti suoi due figliastri nel 2007 Roberts ha ricevuto l’iniezione letale nel Penitenziario statale di Canterville per gli omicidi di harus tablet e regole di 9 e 10 anni nella loro casa di Dalla spax 45 anni del XVI detenuto messo a morte quest’anno negli Stati Uniti è il settimo in Texas Portami alla quinta giornata della Serie A di calcio l’Inter batte 10 la Lazio di prima in classifica più due sulla Juventus terza l’Atalanta che vince 2-0 in casa della Roma Napoli battuto 10 a San Paolo agganciato dal Cagliari Fiorentina Sampdoria Genoa Bologna 0 0 Parma 1 0 e spada Lecce 1 3 stasera alle 21 il posticipo Torino Milan mondiali di rugby in Giappone Oggi l’Italia contro il Canada ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa