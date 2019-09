Ultime Notizie Roma del 26-09-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione Francesco Vitali studio un grande incendio scoppiato nella notte poco prima delle 3 del mattino non dificio dello stabilimento lubrisol di Rouen in Francia che produce additivi lubrificanti secondo quanto appreso si tratta di un impianto classificato in base alla direttiva Europea Seveso quindi adatto rischio e sotto sorveglianza causa delle materie prime utilizzate Cambiamo argomento cronaca inventato una nuova guerra di mafia grazie al blitz della polizia contro la sfida di Gela che aveva il suo quartier generale a Brescia 500 uomini armati erano pronti a scatenarla in carcere sono finiti i capi e gregari e semplici affiliati della cosca di Giacomo secondo gli investigatori negli ultimi anni avrebbe preso con la violenza e le estorsioni il controllo su buona parte del territorio gestendo il traffico di droga infiltrando l’economia legale con imprese di comodo e imponendo i prodotti delle proprie aziende ai commerciantila Consulta apre al suicidio assistito La Corte Costituzionale si è riunita in camera di consiglio per esaminare il caso DJ fabo Marco cappato con le questioni sollevate dalla Corte d’Assise di Milano sulla articolo 580 del Codice Penale riguardanti la punibilità del aiuto al suicidio di chi sia già determinato a togliersi la vita in attesa del deposito della sentenza all’ufficio stampa fa sapere che la corte ha ritenuto non punibile ai sensi dell’articolo 580 del Codice Penale a determinate condizioni non è punibile secondo la Consulta chi agevola l’esecuzione nel proposito di suicidio autonomamente e liberamente formatosi di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno Vitale è affetto da una patologia irreversibile fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili ma finalmente incapaci di prendere decisioni libere e consapevoli da oggi siamo tutti un po’ liberi anche quelli che non sono d’accordo ha detto capato subito dopo la diffusione del comunicato della Corte Costituzionale Grazie fandoè stato un mio dovere farlo l’ho sentito come il mio dovere adesso è un diritto per chi si trova in quelle condizioni da oggi siamo tutti un po’ più liberi anche chi non è d’accordo perché non si obbliga nessuno a fare nulla è una libertà In più risponde anche la CEI Vescovi esprimono il loro sconcerto e loro distanza da quanto Comunicato dalla Corte Costituzionale la preoccupazione maggiore e relativa soprattutto la spinta culturale implicita che può derivarne per i soggetti sofferenti e ritenere che chiedere di porre fine alla propria esistenza sia una scelta di dignità i vescovi con rilanciano l’impegno di prossimità e di accompagnamento della chiesa nei confronti di tutti i malati aggiunto la CEI chiedendo che nel passaggio parlamentare venga garantita la possibilità dell’obiezione di operatori sanitari la politica nel Movimento 5 stelle sono ore di tensione interna dopo le voci di una possibile Fronda interna le voci critiche del Movimento continuano a emergere Giulia Grillo ex ministro della Saluteci vuole collegialità nelle decisioni con questo aspetto non possiamo andare avanti anche la senatrice fattori ha spiegato vorrei un gruppo più unito e deliberante il problema non è la persona di Maio ma il fatto che ci siano sulla persona che c’entra tutto il potere tute nato martedì quando L’assemblea dei 5 Stelle a Palazzo Madama si è conclusa con la firma da parte dei 70 esponenti pentastellati di un documento per modificare lo statuto del gruppo parlamentare un documento che secondo interpretazioni è una presa di posizione contro la leadership di Luigi Di Maio il ministro degli Esteri e capo politico del MoVimento 5 Stelle impegnato al vertice ONU di New York ha replicato dagli Stati Uniti minimizzare l’accaduto è solo un malinteso quelle non sono contro di me e cambiamo argomento l’attrice Claudia Conte da sempre attenti Attiva nel sociale sarà madrina della manifestazione dell’associazione Peter Pan Onlus Accendi la speranza contro il tumore infantile che si terrà sabato prossimo alle ore 21 al largo Agnesi al Colosseo Noi abbiamo incontrato l’attrice Claudia con tesignificato davvero importante perché Attiva una catena di solidarietà associazione onlus è una casa famiglia che accoglie con problematiche serie perché vivono la sofferenza di cuore quindi anche attraverso questo evento del 28 settembre Aspetto tutti gli ascoltatori in questa occasione questo grazie alla Tea e arriva nominato con una grandissima Accendi la speranza e noi ci incontreremo proprio davanti al Colosseo e faremo ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa