Ultime Notizie Roma del 26-09-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio i rischi per le prospettive di crescita dell’eurozona sono orientati al ribasso e sono legate le incertezze connesse a fattori geopolitici alla crescente minaccia del protezionismo e alla vulnerabilità dei mercati emergenti la BCE bollettino economico eccitando esplicitamente la brexit questi rischi sono uno dei fattori che hanno spinto la bici ammirare il nuovo pacchetto di stimolo monetario lo scopo di sostenere la crescita e le pressioni in rialzo sui prezzi per portare in stazione vicino al 2% l’istituto di Francoforte sottolinea poi come la produzione industriale 3 gennaio 2018 giugno 2019 abbia assegnato le pressioni maggiori in Germania Olanda Italia evidenzia la nascita del nuovo governo Roma abbia causato un forte calo dello Spread la sentenza della consulta Che è aperto il suicidio assistito invocando però l’intervento del legislatore per varare una legge sul fine vita vivente la societàcome si dicono sconcertati e parlano di decisioni grave Marco cappato tesoriere dell’associazione Luca Coscioni sostiene che da oggi in Italia siamo tutti più liberi spaccata anche la politica tra favorevoli e contrari la sede del PD Monica Cirinnà coglie la sfida lanciata al Parlamento e chiedo di legiferare presto e bene mentre leghista Salvini fa sapere che Maya proverai suicidio per legge è la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni parla di sconfitta per il Parlamento il paese nuovo attacco del leader della Lega Matteo Salvini Che punta il dito su Conte Di Maio Renzi Ogni giorno ce l’hanno come afferma lo fanno perché hanno la coscienza sporca se fossero tranquilli sarebbero delle cose che stanno facendo vice-premier l’ex vice premier torna poi ad aprire l’arrivo di possibili fuoriusciti dal Movimento 5 Stelle sostenendo che non dire di no a persone perbene che non voglia di continuare a difendere i loro ideali e che ti sentono traditi e poi tornò a puntare il dito contro la maggioranza formata da PD e 5stelle che si odiavano fino a 15 giorni fa e ora ti mettono insieme una maxi operazione della Guardia di Finanza delladiverse province d’Italia portato una settantina di arresti e sequestri per 35 milioni di euro ad accertare l’operatività di una cosca mafiosa di matrice sudara con il quartier generale Brescia è stata la Procura della Repubblica di Brescia a Genova Est della polizia contro la sfida portato all’arresto di capi gregari affiliati della cosca dei di Giacomo il grande disponeva di un esercito di circa 500 uomini armati pronto a scatenare una nuova guerra di mafia ogni tre giorni di scuola mai così tanti dal 2013 E l’allarme di cittadinanza attiva che ha censito ben 70 episodi di trolley distacco intonaco negli edifici scolastici Fra settembre 2018 luglio 2019 meno interessati da questi episodi sono gli asili nido che presentano lo stato di sicurezza più adeguato ma ancora insufficiente più di venire su 5 sono in regola con le certificazioni un incendio di vaste proporzioni divampato nella notte in uno stabilimento chimico della società lubrisol del nord ovest della Francia lo stabilimento produce additivi per lubrificanti e catalogato in base alla direttiva Europea Come staiad alto rischio a causa delle materie prime utilizzate tanto da costringere le autorità chiedere residenti di 12 comuni nelle vicinanze di casa Al momento non si segnalano feriti chiuse le scuole della zona basta ingerenze dei Paesi stranieri Bibbia lo ha detto il capo del governo di Tripoli paiette al serraj intervento dal palco dell’assemblea generale delle Nazioni Unite Puntando il dito anche sulla Francia è deplorevole che altri paesi continui per ferire gli affari della Libia ha denunciato al serraj citando anche Egitto ed Emirati Arabi Uniti il i verbi Tripoli anche definito il generale Khalifa haftar un criminale assetato di sangue Allegri sarebbe pronto a ripartire dalla Premiere l’indiscrezione arriva dalla tua divano britannico San secondo cui l’ex tecnico della Juventus potrebbe prendere il posto di Maurizio pochettino al Tottenham il brutto dei vice campioni d’Europa eliminati clamorosamente martedì in coppa di lega dal polso esterno squadra di quarta divisione potrebbe Infatti tradursi nel divorzio tra disporre il tecnico argentino in quel caso Allegri sarebbe il primo dell’annoil club londinese ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa