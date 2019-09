Ultime Notizie Roma del 26-09-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio ogni tre giorni di scuola e l’allarme lanciato da cittadinanzattiva che ha censito gli episodi avvenuti negli edifici scolastici italiani 3 settembre 2018 luglio 2019 era dal 2013 che non si raggiungevano questi numeri del fenomeno sono meno interessati gli asili nido che presentano uno stato di sicurezza più adeguato rispetto al resto degli edifici scolastici ma ancora insufficiente cercato ieri su 5 sono in regola con le certificazioni sono stati interessati da interventi di manutenzione ordinaria in due casi su tre rispetto al 27% delle altre un grande incendio è scoppiato nella notte poco prima delle 3 del mattino in un edificio dello stabilimento lui Risolvi ruan in Francia che produce trasforma additivi per lubrificanti si tratta di un impianto classificato indirettiva Europea Seveso Quindi ad alto rischio è sotto sorveglianza a causa delle materie prime utilizzate cronaca inventata una nuova guerra di mafia Grazia blitz della polizia contro la sfida di Gela che aveva il suo quartier generale a Brescia 500 uomini armati erano pronti a scatenarsi in carcere sono dimenticati i gregari e semplice affiliati della cosca di Giacomo secondo gli investigatori negli ultimi anni il clan avrebbe preso con la violenza e distruzione il controllo su buona parte del territorio gestendo il traffico di droga infiltrando l’economia legale con imprese di comodo e imponendo ai prodotti delle proprie aziende ai commercianti con sentenza sul caso DJ fabo Marco cappato La Corte Costituzionale aperto altri CD assistito è sancito la non punibilità dice aiuta coloro che hanno deciso di morire determinate condizioni Ma cosa cambia sulla fine vita Italia Innanzitutto ha sollecitato di nuovo il Parlamento a legiferare sul tema sottolineando che la sua decisione è arrivata in attesaindispensabile intervento del legislatore Intanto come sottolinea Filomena Gallo l’avvocato dell’associazione Coscioni il resto non so proprio andare a letto e come dj fabo in Italia come ricordato cappato pochi giorni prima sentenza della consulta Ci sono quasi 800 persone che hanno chiesto di morire Cambiamo argomento dobbiamo avere un progetto immerso nella realtà dei milanesi un biglietto per Milano e cittadini non solo per i tifosi e chi va allo stadio Da oggi inizia un percorso di condivisione con i cittadini l’ho detto l’amministratore delegato dell’Inter Alessandro Antonello durante la presentazione dei progetti per il nuovo stadio Se dovessimo ristrutturare sentire lavoro sarebbe talmente imponente che non cambierebbe l’identità dell’attuale stadio il Meazza non è più adeguato agli standard europei per spazi interni visibilità e Confort e c’è una notizia giunta da poco In redazione è importante è che la gente preghi per il papà per le sue intenzioni papà e tentato è molto assediato solo la preghiera del suopuò liberarlo l’ho detto papà Francesco dell’incontro con i gesuiti nel recente viaggi in Africa lo riferisce sul Civiltà Cattolica il direttore Padre Antonio Spadaro quando Pietro imprigionato La chiesa ha fregato in sante messe per lui te la chiesa Prega per il papà questo no Grazia io davvero dice Francesco sento continuamente il bisogno di chiedere l’elemosina della preghiera era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa