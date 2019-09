Ultime Notizie Roma del 26-09-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto dalla Francesco Vitale in studio dalle 3 di questa notte è scoppiato arrangio in Francia un enorme incendio in un impianto chimico della società lubrisol catalogato in base alla direttiva Europea Seveso Quindi ad alto rischio secondo locali un’enorme nuvola di fumo denso e nero e fiamme altissime si Sprigiona ai capannoni da cui provengono numerose esplosioni non si conoscono Al momento le ragioni del rogo Cambiamo argomento una settantina di arresti e sequestri per 35 milioni di euro il bilancio di una vecchio operazione antimafia in corso da alcune ore diverse province italiane la procura di Brescia direzione Distrettuale Antimafia nell’ambito di una lunga e complessa indagine denominata Leonessa condotta dalla guardia di finanza della Polizia di Stato ha cercato l’operatività di una cosca mafiosa di matrice Tindara con quartier generale a Brescia che ha pesantemente inquinato diversi settori economici attraverso la commercializzazione di creditiper decine di milioni di euro cambiano ancora dormendo almeno una persona è morta un’altra e dispersa in Indonesia dopo il potente terremoto di magnitudo 6.5 che ha colpito le isole Molucche lo hanno annunciato le autorità nascosta causato danni moderati siccome le prime verifiche danneggiando diverse costruzioni innescando una frana che ha detto l’agenzia locale della Protezione Civile un uomo è morto nell’incidente di loto mentre cercava di fuggire voltiamo ancora pagina la seconda sezione penale della Corte d’Appello di Napoli a oggi mandato assolto l’ex parlamentare del PdL Alfonso Papa le accuse relative alla vicenda giudiziaria salita Le cronache con il nome di loggia P4 primo parlamentare per il quale la camera dei autorizzato la custodia cautelare in carcere e registrato era stato condannato in primo grado dal sezione penale del tribunale di Napoli a 4 anni e sei mesi di reclusione per alcuni reati contestati assolto per altri con la sentenza emessa in data odierna la Corte di Appello di Napoli ha mandato assolto papà da tutti i reati LindaNatale 2010 è culminata nell’estate 2011 dell’arresto vitae del faccendiere Luigi Bisignani che poi aveva passeggiata e andiamo a chiudere con un’altra notizia dovrà prendere le poste Dov’è la sentenza motivata dalla consulta che ieri ha perso il suicidio assistito nei casi come quello di dj fabo La Corte d’Assise di Milano prima di fissare la data di udienza nella quale riprendere il processo a Marco imputato per aiuto al suicidio per aver accompagnato nel 2017 Fabiano antoniani lunedì indicano inizierà a morire il processo riprenderà la corte presieduta da Ilio Mannucci Pacini il 14 febbraio 2018 la questione di legittimità costituzionale di parte del reato di istigazione o aiuto al suicidio facendo leva sulla libertà di decidere come e quando morire dalla requisitoria del procuratore giusto che sia la Sicilia del Piave Sara Arduini e dalle arringhe dei difensori gli stessi PM avevano chiesto l’assoluzione per scappato o 10 dire l’incostituzionalità della norma con la sentenza è arrivata ieri Capaccio sarà Certamenteera l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa