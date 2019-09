Ultime Notizie Roma del 26-09-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio della redazione Gabriella Luigi in studio Francia in lutto è morto l’ex presidente di Jacques Chirac capo dello Stato transalpino dal 95 al 2006 e aveva 86 anni che si era ritirato ormai da diversi anni dalla politica della vita pubblica viveva con una moglie Bernadette nella sua casa a Parigi nel 2005 Fu vittima di un ictus e prima di Rush all’eliseo più costretto a diversi ricoveri in ospedale negli ultimi tempi era parso pochissimo in pubblico un minuto di silenzio è stato osservato all’assemblea Nazionale dopo l’annuncio della sua scomparsa la sentenza della consulta Che aperto al suicidio assistito invocando però l’intervento del legislatore per varare una legge sul fine vita divide la società e la politica la seradel PD Monica Cirinnà chiede di legiferare presto e bene Renzi suggerisce di fare uno sforzo di ascoltarsi in un l’altro senza scontri ideologici mentre Salvino afferma che man proverà il suicidio per legge il segretario generale della CEI Monsignor Russo chiede l’obiezione di coscienza per i medici attacca non comprendo come si possa parlare di libertà la società perde il lume della ragione sottolinea è importante è che la gente preghi per il Papa e per le sue intenzioni il pontefice tentato è molto assediato solo la preghiera del suo popolo può liberarlo l’ho detto lo stesso Papa Francesco nell’incontro con i gesuiti nel recente viaggio in Africa come riferisce su Civiltà Cattolica il direttore Padre Antonio Spadaro non c’è una magia nel essere eletto Papa Io sono e resto un peccatore ha detto Bergoglio il governo presenterà un decreto legge sul clima lo ha annunciato il ministro dell’ambiente costafilmati che ormai la conosciamo tutti e se c’è un emergenza climatica c’è anche un emergenza legislativa il decreto legge è un decreto di urgenza possibile L’approdo in consiglio dei ministri il 3 ottobre ha detto che lo sport in chiusura calcio e Serie A dopo le partite di ieri Questa sera al posticipo della quinta giornata di campionato tra Torino e Milan chiude i conti delle turno infrasettimanale squadra in campo alle ore 21 è tutto della redazione Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa