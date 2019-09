Ultime Notizie Roma del 26-09-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale 1 Buon pomeriggio della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio la scomparsa dell’ex Presidente della Repubblica francese Jacques Chirac scuote il paese che adesso è in lutto e c’era che è morto all’età di 86 anni e si era ritirato da diverso tempo della politica della vita pubblica viveva con la moglie nella sua casa a Parigi nel 2005 Fu vittima di un ictus e prima di lasciare l’eliseo che guidò dal 1995 al 2007 fu costretto a diversi ricoveri in ospedale negli ultimi tempi era parso pochissimo in pubblico minuto di silenzio è stato osservato dall’Assemblea Nazionale dopo l’annuncio della morte per rimanere in Francia incendio di vaste proporzioni divampato La notte scorsa in 1chimico della società lubrisol Juan nel nord-ovest della Francia stabilimento produce additivi per lubrificanti le catalogato in base alla direttiva Europea com’è Quindi ad alto rischio a causa delle materie prime utilizzate tanto da costringere le autorità a chiedere ai residenti di 12 comuni nelle vicinanze di non uscire di casa e fiamme non sono state ancora domani completamente sul posto il Ministro dell’Interno francese castane per parlare di brexit il governo attori di Boris Johnson intende rispettare la legge ma senza chiedere alcun rinvio al uscita del Regno Unito dall’Unione Europea rispetto alla scadenza del 31 ottobre lo ha ripetuto alla camera dei comuni il vice ministro per la brexit James Rodriguez rispondendo l’ennesima richiesta di rassicurazioni da parte dell’opposizione al riguardo ai vincoli imposti dalla legge recentemente approvata dal Parlamento britannico legge che sulla carta obbliga l’esecutivo a chiedere una proroganon venga raggiunto un accordo di divorzio con Bruxelles a per le opposizioni Il rispetto della legge rifiuto del rinvio rischiano di rivelarsi incompatibili svelato il futuro dello stadio di San Siro due anelli che si intersecano che rappresentano Inter e Milan e arriva lì ma unite nel progetto così l’architetto statunitense David manica preso il progetto di manica Plus porcum per il nuovo stadio di San Siro che dovrebbe sostituire il vecchio Meazza è che potrà essere personalizzato con colori diversi rosso Quando giocherà Milan blu per l’Inter lo stadio Meazza così come non va bene per due grandi squadre con grandi ambizioni siamo affezionati a San Siro ha fatto il suo tempo ha detto il presidente del Milan Paolo Scaroni la di dell’Inter si tratta di un progetto per Milano e cittadini non solo per i tifosi e chi va allo stadio è tutto per il momento Vi auguro una buona serata

